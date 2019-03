Nur mithilfe umfassender Maßnahmen in Gebäuden könne die auf der Klimaschutzkonferenz in Paris international beschlossene Begrenzung des Temperaturanstiegs unter zwei Grad Celsius erreicht werden, heißt es in einer Mitteilung der DBU. Hier setze das Projekt „Modernisierungsbündnisse“ der DBU an. In 23 Kommunen, Städten und Landkreisen in ganz Deutschland unterstützt es derzeit Modernisierungsakteure in lokalen Netzwerken bei der Abstimmung und öffentlichen Sichtbarmachung ihrer Aktivitäten. Das Projekt trage so zum Ziel der Bundesregierung bei, bis 2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.

Das Projekt „Modernisierungsbündnisse“ wird mit einem Stand sowie einem Vortrag bei der kommenden Energiemesse vertreten sein und über die Möglichkeiten zukunftsfähiger Gebäudesanierung informieren.