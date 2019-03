Mehrheit im Kreistag beschließt Naturschutzrichtlinie an der Else und Oberen Hase CC-Editor öffnen

Osnabrück. Der Osnabrücker Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich die Umsetzung einer Naturschutzrichtlinie an der Else und Oberen Hase beschlossen. Im Vorfeld hatte es teils erbitterte Diskussionen um den Umgang mit den dortigen Gewässerrandstreifen gegeben.