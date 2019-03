Alzheimer-Gesellschaft bietet in Osnabrück "Café Du und Ich" an CC-Editor öffnen

Auf der Internetseite der Alzheimer Gesellschaft finden Interessierte unter anderem die wichtigsten Kontaktdaten. Foto: Marcus Alwes

Osnabrück. Die Alzheimer Gesellschaft bietet eine neue Gruppe für Menschen mit beginnender Demenz an. Ein erstes Treffen von Betroffenen und Interessierten aus der Region findet am 20. März in Osnabrück statt.