Osnabrück. Die Gemeinden im Kreis Osnabrück werden bei der Kreisumlage um 12 Millionen Euro entlastet. Das hat der Kreistag am Montag mit großer Mehrheit beschlossen. Statt rund 189 Millionen Euro müssen die Kommunen in diesem Jahr nun noch knapp 177 Millionen Euro an den Kreis bezahlen. Warum das Gesamtaufkommen der Kreisumlage in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist und der Kreis immer mehr Geld ausgibt.

Der Kreistag hat somit beschlossen, was die Kreispolitik schon vor Monaten angekündigt hatte: Der Kreisumlage-Hebesatz wird von 47 auf 44 Punkte gesenkt. Nachdem die Große Kooperation aus CDU/FDP/CDW und SPD/UWG im September 2018 zunächst mitgeteilt hatte, die Kreisumlage lediglich um 1,5 Prozentpunkte zu senken, gab es heftigen Widerstand der 21 kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. Ende November hatte die Große Kooperation sich mit den Bürgermeistern schließlich doch noch auf eine Senkung um drei Punkte und damit auf eine Entlastung um 12 Millionen Euro geeinigt. Diese Ankündigung wurde nun auch politisch umgesetzt.

Was ändert sich zum Vorjahr?

Das absolute Volumen der Kreisumlage wird in 2019 jedoch auf etwa dem gleichen Niveau wie bereits im Vorjahr bleiben. Bei 47 Prozentpunkten haben Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis in 2018 einen Gesamtbetrag von 176,98 Millionen Euro an den Landkreis Osnabrück überwiesen. Melle als größte Stadt im Landkreis musste dabei alleine schon 26,4 Millionen Euro Kreisumlage zahlen.

Soviel bezahlten die 21 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im vergangenen Jahr an den Landkreis Osnabrück:

Bei einem Hebesatz von 44 Prozentpunkten müssen die Kommunen in diesem Jahr nun einen Gesamtbetrag von rund 176,8 Millionen Euro an den Landkreis zahlen. Bei einem Satz von 47 Prozent hätte dieser Gesamtbetrag in 2019 rund 188,8 Millionen Euro betragen.

Warum bleibt der Gesamtbetrag dennoch gleich?



Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff erläutert: „Der Betrag für 2018 ist nicht repräsentativ, da Einmaleffekte zu einer niedrigeren Kreisumlage in 2018 geführt haben.“ Ein Punkt der Kreisumlage sei in 2019 mehr wert, da die Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Schnitt um zwei Prozent, der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer um sieben Prozent und der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer um 28 Prozent gestiegen seien.

Anzeige Anzeige

Wie hat sich das Gesamtaufkommen der Kreisumlage entwickelt?

Der Kreistag erhöhte den Hebesatz für diese Abgabe zuletzt 2007 von 45 auf 47 Prozentpunkte. Seither blieb der Satz bis 2018 auf dem gleichen Niveau. Dennoch ist das Gesamtaufkommen der Kreisumlage in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Hintergrund ist, dass die Steuereinnahmen der Kommunen in den vergangenen Jahren gestiegen sind und ein Punkt der Kreisumlage so immer mehr an Wert gewonnen hat. Während die Gemeinden noch 2011 insgesamt rund 121 Millionen Euro an Kreisumlage zahlten, stieg das Gesamtaufkommen der Umlage bis 2018 um 56 Millionen Euro, obwohl der Hebesatz konstant blieb.

Wie stark steigen die Ausgaben des Landkreises?

Nach der eigenen Finanzplanung wird der Landkreis 2022 rund 38 Prozent mehr Geld ausgeben als noch im Jahr 2013. In den sechs Jahren bis 2019 ist der jährliche Gesamtaufwand bereits um 30 Prozent gestiegen. Während das Volumen des Kreishaushalts noch 2013 bei knapp 456 Millionen Euro lag, sind für dieses Jahr 590 Millionen Euro und für das Jahr 2022 voraussichtlich sogar 630 Millionen Euro eingeplant.

Warum gibt der Landkreis immer mehr Geld aus?

„Der Anstieg bis 2019 um 30 Prozent ist insbesondere auf Gesetzesänderungen sowie Fallzahlensteigerungen zurückzuführen“, sagt Sprecher Riepenhoff. Nur ein Teil des Mehraufwands werde etwa durch Landeszuweisungen refinanziert. Die Sozialausgaben steigen. Die Kosten für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen haben sich seit 2013 um 25 Millionen Euro erhöht. Zudem haben sich die Kosten der Kinderbetreuung laut Landkreis seit 2017 um jährlich 25 Millionen Euro erhöht.

Wie sieht der Haushalt im Jahr 2019 aus?

Im aktuellen Jahr plant der Landkreis Osnabrück einen ausgeglichenen Haushalt. Ausgaben von rund 590 Millionen Euro stehen Einnahmen von rund 590 Millionen Euro gegenüber.