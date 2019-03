Osnabrück. Neben Ikea entsteht zurzeit Osnabrücks erster Trampolin- und Spielpark. Er soll "Upsprung" heißen, Ende Mai eröffnen und auf einer Hallenfläche, die größer ist als ein halbes Fußballfeld, jede Menge Sport und Action bieten. Besonderes Highlight: ein deutschlandweit einmaliger Ninja- und Bounce-Parcours.

"Spring Vor-Freude" haben die Betreiber in das Facebook-Profilbild ihres Unternehmens geschrieben. Und tatsächlich dürfte bei vielen (jungen) Leuten der Adrenalin-Pegel steigen beim bloßen Gedanken an einen baldigen Startschuss für das nächste große Freizeitvergnügen in Osnabrück. Ende Mai soll es so weit sein: Dann bittet – nur einen kleinen Hopser von Ikea entfernt – der erste Trampolinpark der Stadt zum Absprung. Oder besser gesagt "Upsprung". So wird die überdachte Mega-Hüpfburg nämlich heißen.

Indoor-Spaß auf 4000 Quadratmetern

"Wir peilen Christi Himmelfahrt als Eröffnungsdatum an", sagt Christopher Vorberg, der den trendigen Indoor-Spaß zusammen mit Henrik Borgmeyer an die Hase holt. Ihre Vorbereitungen für den Tag X laufen seit Monaten auf Hochtouren. Und um die 4000 Quadratmeter große Halle im Stadtteil Hellern buchstäblich zum Beben zu bringen, haben sich die beiden Macher einiges einfallen lassen.

Wie Vorberg am Montag auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, besteht das Angebot aus drei Teilen: einem Action-Parcours, einer großen Trampolinfläche mit verschiedenen Elementen sowie einem Kinderspielplatz. Darüber hinaus soll es eine hochwertige Gastronomie geben, außerdem ansprechende Aufenthaltsbereiche, Konferenz- und Arbeitsräume.



Besonderes Highlight aus sportlicher Sicht ist eine "deutschlandweit einmalige Competition-Area mit Ninja- und Bounce-Parcours". Die Ninja-Hindernisstrecke geht über zwei Etagen. Der Bounce-Parcours ähnelt den Angaben zufolge jener Piste, wie sie zurzeit in der Trampolin-Show "Big Bounce" auf RTL zu sehen ist. Bei beiden Attraktionen gibt es ein Buzzersystem zur Zeiterfassung.

Hoch springen, weich fallen

Die große Trampolinfläche ermöglicht laut Vorberg freies Springen auf unterschiedlich großen Geräten. Besucher können hier zum Beispiel auf Trampolinen Völkerball spielen, vor einer interaktiven Wand gleichzeitig springen und Aufgaben lösen, an Trapezen schwingen, an Leitern hangeln und sich am Ende in weiche Schaumstoffgruben oder aufgeblasene Riesen-Airbags fallen lassen. Für Experten stehen auch professionelle Hochleistungstrampoline zur Verfügung.

Kinder bis sechs Jahre können sich im "Upsprung" auf einem eigenen Spielplatz austoben. Er ist sechs Meter hoch, verteilt sich über drei Stockwerke "und lässt keine Wünsche offen", versprechen die Betreiber. Zusätzlich gibt es als besonderen Hingucker einen Klettervulkan.

Junges Publikum im Visier



Zielgruppe des Osnabrücker Trampolinparks sind Schulen, Vereine, Familien, Kinder, Jugendliche und Firmen. Für jedes Publikum hält das "Upsprung" maßgeschneiderte Angebote vor: Schulklassen etwa können morgens und vormittags ein 90-minütiges, exklusives Sportprogramm absolvieren. Gruppen ab sechs Personen dürfen die Halle für Geburtstagsfeiern nutzen. Darüber hinaus sollen auch Buchungen von Betriebsfesten oder anderen Veranstaltungen im privaten Kreis möglich sein.

Gesteigerten Wert legen die Betreiber auch auf ihren Gastro-Bereich. Dieser wird auf einer galerieartigen Empore eingerichtet, um den Besucher einen "schönen Blick auf das Trampolingeschehen" zu geben. Auf der Speisekarte stehen die üblichen warmen Snacks, aber auch gesunde Gerichte aus der hauseigenen Küche, wie Vorberg betont.





Preisnachlässe unter der Woche



Die Eintrittspreise sollen sich an denen anderer Trampolinhallen in Deutschland orientieren. "Unter der Woche wird es aber ein vergünstigtes Angebot geben", kündigen die Macher an. Öffnen will das "Upsprung" dienstags bis freitags ab Mittag, an den Wochenenden schon morgens.