Osnabrück. „Pflegt die Pflegenden“, appellierte Eckart von Hirschhausen bei der Spendenübergabe im Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO) an die Gäste. Der Osnabrücker Lions Club-Penthesilea hatte 28.000 Euro an Hirschhausens Stiftung „Humor hilft Heilen" gespendet.

Der Lions Club Osnabrück-Penthesilea habe ein positives Signal für die Pflege in Osnabrück setzen wollen, sagte Pressesprecherin Beate Sander. Deshalb die Spende von 28.000 Euro an die Stiftung „Humor hilft Heilen“ des Berliner Arztes und Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen, der sich für die Unterstützung bedankte. Das Geld stammt aus dem mittlerweile 20. Adventskalenderverkauf der Lions, der passend zum runden Geburtstag der Aktion einen Rekorderlös erzielen konnte.



„Uns war es wichtig, dass die Spendengelder regional eingesetzt werden“, betonte Christine Graen, die derzeitige Präsidentin des Lions-Clubs. Die Projekte der Stiftung "Humor hilft Heilen" würden da genau passen. Bei der Spendenübergabe nannte von Hirschhausen Details – veranstaltet werden Workshops für Pflegekräfte, um ihre Freude im und am Beruf zu fördern. Das Pflegepersonal soll darin geschult werden, wie authentischer Kontakt zu Patienten aufgebaut und mit Humor, Herzlichkeit und Achtsamkeit agiert werden kann. In den Lehrplänen vieler Pflegeschulen käme dies zu kurz, betonte der prominente Arzt. „Humortrainer“ der Stiftung kämen deshalb in den nächsten Monaten nach Osnabrück, um an mehreren Kliniken Pflegekräfte zu schulen.

Workshops für mehr Freude in der Pflege

Die ersten Workshops werden demnächst am Christlichen Kinderhospital Osnabrück (CKO) stattfinden. Christina Brand, eine der 230 CKO-Pflegekräfte, blickt zuversichtlich auf das Angebot und ist überzeugt, dass „gute Laune zu einer positiven Heilung beiträgt“. Im vergangenen Jahr gab es bereits einen Probeworkshop am CKO, wie Pflegedirektorin Andrea Meyer berichtete. Bei den lockeren Kommunikationsspielen sei sie zunächst skeptisch gewesen, gab sie zu, habe jedoch am Ende erkennen können, wie die Maßnahmen dabei helfen, „schwierigen Situationen im Pflegealltag etwas Positives abzugewinnen“.

Seelenhygiene für eine bessere Atmosphäre



Der Pflegeberuf bringe viele emotionale Herausforderungen und natürlich auch Stress mit sich, sagte von Hirschhausen. Um den Schwierigkeiten mit Elan und Freude begegnen zu können, sei die eigene „Seelenhygiene“ essentiell. Pflegende müssten bereits während der Ausbildung bei der Entwicklung ihrer psychischen Widerstandskraft gefördert werden, so der Medizinkabarettist. "Ausgerechnet die Hochmotivierten mit Herz brennen am schnellsten aus, wenn ihre Ansprüche auf die Realität prallen." Dieser Entwicklung wolle man entgegenwirken, indem man Pflegekräfte bei ihrer Arbeit stärkt. Das mache den Beruf letztlich auch attraktiver.

Eckart von Hirschausen:

"Wir sind ein Geschenk, wenn wir uns jemandem zuwenden. Aber auch nur, wenn wir mit dem Kopf wirklich da sind."

Eine positive Arbeitsstimmung färbe im Übrigen auch auf Kollegen und Patienten ab. Und das gehe am besten mit Humor. Davon ist auch der ärztliche Direktor Norbert Albers überzeugt: "Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat was verpasst."

Bereits vor zehn Jahren gründete Hirschhausen die Stiftung "Humor hilft Heilen". Mit Clownsnasen im Gesicht und jeder Menge guter Laune soll vermehrt "heilsame Stimmung" in die Krankenhäuser gebracht werden. Die "Nasenbotschafter" gibt es immer noch – und zusätzlich die Workshops für Pflegekräfte. Über 10.000 Pfleger seien in diesem Rahmen bereits geschult worden, so von Hirschhausen.

Dank an Unterstützer

Lions-Club-Präsidentin Graen zeigte sich erfreut über die anstehenden Schulungsprojekte. Bei der Spendenübergabe dankte sie den zahlreichen Käufern des Adventskalenders und den zahlreichen Sponsoren, die Gewinne beigesteuert hatten. In der vergangenen Adventszeit seien viele kleinere Geschäfte als Unterstützer hinzugekommen.