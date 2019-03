Osnabrück. Der Komiker Johann König reizte in der fast ausverkauften Osnabrückhalle die Zwerchfelle seiner Fans mit skurrilen Geschichten und Gedichten, mit schrägem Gesang und schrillem Tanz.

Plötzlich schallt lautstark der 90er-Hit „I Like To Move It“ aus den Boxen, Johann König greift sich einen Hula Hoop-Reifen und schon lässt er im bunten Diskolicht Bauch und Hintern kreisen, um den Reifen um seinen Körper rotieren zu lassen. Nach der kurzen Choreographie fragt sich der Komödiant selbst, warum er das denn wohl gemacht habe; und gibt sich auch die Antwort: „Weil ich das kann“. So einfach ist die Logik des Mannes, der einmal mehr nach Osnabrück gekommen ist, um dem Publikum eine Lachsalve nach der anderen zu entlocken.

Dadaeske Begebenheiten und Nonsens-Gedichte

Weil er es kann, erzählt König seine skurrilen Geschichten, liest aus Tagebüchern vor, schildert dadaeske Begebenheiten und sagt Nonsens-Gedichte auf, die bisweilen an den Humor von Heinz Erhard erinnern. Und dann ertappt sich der Komiker nach einem kalauernden Flachwitz dabei, wie er sich fassungslos an den Kopf fasst, als wolle er sagen: Wie konnte ich bloß so einen Witz raushauen?

Das Publikum liebt König für seine schräge Art. Fast ausverkauft ist der Europasaal, als der Meister der Kunstpause seine Fans im „verschneiten Osnabrück“ zu seinem neuen Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ begrüßt. Die eigene Familie nimmt in der Show des Komödianten immer mehr Platz ein. Neben seiner „Königin“, seinen drei Kindern und dem Kater Hektopascal wurde jetzt auch ein Hund, ein „Borderline-Collie“, in die familiäre Gemeinschaft aufgenommen. „Weil er hinten wie vorne gleich aussieht, haben wir ihn Rectus genannt“, sagt König, der sicherlich weiß, dass er dann eigentlich „Rectum“ heißen müsste. Aber es ist ja alles doch nur „Spaß for fun“. Nicht wahr?