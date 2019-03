Osnabrück. Kunst zur Passionszeit: 40 geschnitzte Figuren des polnischen Volkskünstlers Roman Śledź erzählen in der Marienkirche künstlerisch die Leidensgeschichte Jesu.

Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl, Jesu Verhaftung, Jesus am Kreuz und Jesus, betrauert auf dem Schoß von Maria: Passend zur Passionszeit wird in der Marienkirche künstlerisch die Leidensgeschichte Jesu erzählt. 40 geschnitzte Figuren und Figurengruppen sind im Kirchenschiff und im Chorumgang zu sehen, die vom polnischen Künstler Roman Śledź gefertigt wurden.

„Seht, welch ein Mensch“, das lateinische „ecce homo“, gab der Ausstellung ihren Titel, die unter dem Zeichen der Ökumene steht. „Es gibt in Osnabrück eine große polnische Gemeinde. Deren Mitglieder wollen wir herzlich einladen, St. Marien und die Skulpturen des katholischen Künstlers zu betrachten“, betont Pastor Frank Uhlhorn. Daher sei eine Delegation seiner Gemeinde bald auch bei zwei Messen der polnischen Gemeinde in der Herz-Jesu-Kirche zu Gast, um für die Ausstellung Werbung zu machen.

Zusammengestellt wurde die Wanderausstellung von Frank Klimmek, einem Pfarrer im Ruhestand, der einen engen Kontakt zum Künstler pflegt. Śledź wuchs in Malinowska, einem kleinen Ort in Ostpolen nahe bei Lublin auf und wird in seiner Heimat als Volkskünstler verehrt.

Gleich mehrmals ist der Sohn Gottes in der Ausstellung in einer Denkerpose zu sehen, die in Polen sehr beliebt ist: „Es ist ´Jesus in der Rast´, der für uns die Bürden auf sich nimmt“, erklärt Kurator Klimmeck. Empfangen wird der Besucher der Marienkirche von einer größeren Skulptur, die Jesus auf einem Esel reitend darstellt.