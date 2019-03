Osnabrück. Aus Holz sind die Skulpturen von Heiko Börner, bei denen strenge geometrische Formen auf runde, organische Strukturen treffen. Bis 4. Mai sind sie in der "skulptur-galerie" Osnabrück zu sehen.

Frappant sind die Skulpturen, die zurzeit in der "skulptur-galerie" zu sehen sind. Strenge geometrische Formen treffen auf runde, organische Strukturen. Dabei entwickeln die Gebilde aus Holz eine enorme Plastizität. Wandobjekte, die in der Realität keine besondere Tiefe aufweisen, werden bei frontaler Betrachtung zu dreidimensionalen Konstrukten. Parallel geriffelte Außenflächen werden von fein bearbeiteten, bizarren Innenstrukturen kontrastiert. Verwundert steht der Betrachter vor diesen fantastisch dynamischen Skulpturen und fragt sich, ob sie tatsächlich alle aus einem hölzernen Werkstück gearbeitet wurden.

Es ist die handwerkliche Meisterschaft des Künstlers, die diese spannenden Kontraste in seinen Arbeiten zu einer Einheit verschmelzen lässt. Heiko Börner heißt der Künstler, der in München lebt und arbeitet. Als wäre das Holz, das er zunächst mit einer Motorsäge und später mit traditionellem Schnitzwerkzeug bearbeitet, ein knetbare Masse, mutieren unter seiner Hand Kuben mit konstruktivistischen Zügen zu runden, pilzartigen Objekten. Dabei legt er Wert darauf, die Maserung, die typische Handschrift eines Baumstamms, lesbar zu machen. Dabei lässt er sich stets von der ursprünglichen Beschaffenheit seiner Werkstücke inspirieren.

„Zeitschnitt“ nennt Börner die Auswahl an Skulpturen, die er für die Ausstellung in Osnabrück zusammenstellte. Der Titel steht für seine Einschätzung, dass jede Arbeit eine temporäre Dimension aufweist. Es handelt sich um Momentaufnahmen, wie von einem Blitz in Szene gesetzt und für die Zukunft manifestiert.

Heiko Börner ist für die Kunstfreunde der Region kein Unbekannter. Bereits zwei Mal wurden Arbeiten von ihm in der Galerie Hamm in Bissendorf ausgestellt, die jetzt auch als Kooperationspartner der "skultptur-galerie" auftritt.