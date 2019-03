Osnabrück. Auf der A1 bei Osnabrück hat es am Sonntagabend heftig gekracht. Zwei Fahrzeuge kollidierten. Insgesamt sieben Personen wurden verletzt, darunter drei schwer und vier leicht.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, ist es am Sonntagabend um kurz vor 18.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Osnabrück-Nord zu dem Unfall gekommen. Ein 52 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen auf der Überholspur, als er "im Schneematsch" die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Fahrzeug schoss zunächst links in die Mittelschutzplanke, um danach quer über alle Spuren zu rutschen. Daraufhin fuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf den Wagen auf, sodass es zur Kollision kam. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils vier Personen. Drei von ihnen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Eine Person kam mit dem Schrecken davon.

Sperrung nach anderthalb Stunden aufgehoben

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Nach 90-minütiger Sperrung konnte die Straße wieder befahren werden.