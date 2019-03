Hasbergen. Anlässlich des internationalen Frauentages haben die Osnabrücker Gewerkschaftsfrauen im Gasthaus Thies über die Situation der Frau in Europa informiert. Was bewirkt die Europäische Union in Sachen Gleichberechtigung? Und wie gleichberechtigt sind Frauen wirklich? Fragen, auf die die DGB-Frauen Antworten wussten.

"Sind wir schon beim Ausrufezeichen angekommen, oder dümpeln wir Frauen in Europa noch um das Fragezeichen?", fragte die DGB-Regionsvorsitzende Petra Tiesmeyer während ihrer Rede. Leben wir in einem Europa der Frauen? Oder können wir mit Gewissheit behaupten: Wir leben in einem Europa der Frauen! Die Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche beantwortet diese Frage mit einem "Ja", da die Gleichstellung ein wesentliches europäisches Ziel sei. Ein Ziel, das nach der Meinung der DGB-Frauen noch nicht erreicht wurde.









Zahlen und Fakten

Zur Ernüchterung stellte Tiesmeyer einige Zahlen und Fakten vor, die zeigten, dass der Haushalt und die Erziehung der Kinder noch immer weitestgehend Frauensache sei und auf der anderen Seite, im Berufsleben und Managerberufen, immer noch die Männer prozentual die Oberhand hätten. Lediglich 33 Prozent aller Manager seien weiblich und in politischen Institutionen halte sich die Zahl der Frauen auch in Grenzen.

Tampon-Steuer

Besonders große Empörung löste die von Frauenrechtlern benannte "Tampon-Steuer" aus. 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Produkte die Frauen naturbedingt monatlich benötigten und lediglich 7 Prozent auf Lebensmitteln und Schnittblumen? Dies seien Verhältnisse in Deutschland, die der Gleichberechtigung einen Dämpfer versetzen würden. In anderen Ländern wie Frankreich und Portugal liege diese Steuer zwischen 5,5 und sechs Prozent.

Dennoch sei nicht alles negativ: "Ohne die EU wären wir noch lange nicht so weit", führte Tiesmeyer fort und hob das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission zur Gleichberechtigung für die Jahre 2016 bis 2019 hervor, bei der ihrer Meinung nach die Gleichstellung in den Entscheidungsprozessen ein besonders wichtiger Faktor sei. Im Verlauf entwickelte sich daraus eine angeregte Podiumsdiskussion. DGB-Frauen aus Griechenland, Belgien, Dänemark und weiteren europäischen Ländern traten aus dem Publikum hervor und schilderten die Situation in ihren Heimatländern. Als positives Beispiel ging die Kollegin aus Belgien voran, denn dort seien die Zahlen zum ungleichen Einkommen, oder Positionen im Arbeitsmarkt am niedrigsten.

"Eine Katastrophe hoch zwei"

Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick ungerecht erscheinen und die Situation im Arbeitsalltag oft nicht "gleich" sei, gab es doch auch andere Blickwinkel. So bemängelte eine Frau aus dem Publikum die Quotenregulierung. "Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in meinem Job nur wegen einer Quote eingestellt worden, hätte ich am nächsten Tag das Unternehmen verlassen. Das ist eine Katastrophe hoch zwei!".





Die Buschtrommel

Den Ausklang der Veranstaltung gestaltete das Kabarett-Duo "Die Buschtrommel". Britta von Anklang und Andreas Breiing nahmen mit ihrem Programm „Dumpf ist Trump(f)“ nationale und internationale Politik auf die Schippe. Mit schwarzem Humor boten sie eine Mischung aus Schauspiel, Gesang und Tanz, die bei dem Publikum für Standing-Ovations sorgte.