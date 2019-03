Osnabrück. In "die Kunst zu träumen" führt Classic con brio in diesem Jahr ein. Mit zwei Konzerten ist das Kammermusikfestival vielversprechend gestartet.

Carl Philipp Emanuel Bach zählt zu den bekanntesten Unbekannten der Musikgeschichte. Deshalb weckt das Festival Classic con brio Neugier, indem es den Unbekannten von einer seiner unbekanntesten Seiten präsentiert: Eine Auswahl aus den Gellert-Oden steht beim zweiten Konzert des diesjährigen Festivals im Veranstaltungssaal von Medicos auf dem Programm. Lieder tief religiösen Inhalts.

Pianist Alfredo Perl leitet den kleinen Zyklus ein, spielt das Lied "Geduld" mit zärtlichem Anschlag und nutzt dabei die Klangmöglichkeiten des modernen Konzertflügels reichlich aus. Danach wird er zum einfühlsamen Begleiter von Sophie Klußmann, die der Frömmigkeit mit ihrem festen, in edlen Bronzetönen leuchtenden Sopran den angemessenen Ausdruck verleiht, vom morgendlichen Jubel über die schicksalsergebene Geduld bis zum euphorischen Lobpreis.

Es sind Werke wie diese, die das Kammermusikfestival zu einer spannenden Entdeckungsreise machen. Dabei wagen die Verantwortlichen ungewöhnliche Setzungen, wie die, das Festival mit Franz Schuberts f-Moll-Fantasie für Klavier zu vier Händen zu eröffnen. Die beiden Pianistinnen Nino Gvetadze und Natacha Kudritskaya lassen da in ungewöhnlich langsamem Tempo und mit viel Pedal dichten Nebel wabern - eine traumverlorene Interpretation, passend zum Festivalmotto, das da lautet "Die Kunst zu Träumen".

Kudritskaya ist dann in Igor Stravinskys Divertimento für Violine und Klavier aus der Suite "Der Kuss der Fee" die Partnerin von Geiger Daniel Rowland, die dessen überbordender Energie Paroli bieten kann, und im abschließenden Klavierquintett Es-Dur op. 44 von Robert Schumann wird sie zur zentralen Figur, die mit überlegener Musikalität die Fäden zusammenführt und zusammenhält. Schade, dass sie am zweiten Tag nur eine etwas süßliche Komposition des 1960 in Argentinien geborenen Osvaldo Golijiov und "Réverie" von Claude Debussy spielt - gerade Debussy spielt sie so nuanciert, dass man gern mehr gehört hätte.

Dem steht allerdings die Programmphilosophie des Festivals entgegen. Einerseits bescheren die Konzerte überbordende Vielfalt und Abwechslung, wie es fast nur Klassikprogramme im Radio können - daran erinnern auch die Moderationen, mit denen Helmut Thiele die Positionen verbindet. Das bedeutet aber auch: Einen Programmblock, in dem sich die Sopranistin Klußmann ausführlich vorstellen kann, sucht man vergebens. Auch konfrontiert einen das Programm mit exotischen oder gar auf exotisch getrimmten Positionen von zweifelhaftem Erkenntniswert: So wunderbar virtuos die beiden Cellistinnen Urška Horvat und Maja Bogdanović ein Konzert für zwei Celli von Antonio Vivaldi spielen - das sie umgebende "Brexchange Cello Ensemble" unter der Leitung von David Cohen taucht das Werk doch in ziemlich einförmig dunkles Licht. Umso heller leuchtet dann allerdings das fantastische Notos Quartett mit dem Divertissement für Klavierquartett von Jean Françaix. So mitreißend Nino Gvetadse, Daniel Rowland und Maja Bogdanović zum Abschluss des zweiten Abend das Klaviertrio Nr. 2 in c-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy spielen: Den Höhepunkt der beiden Eröffnungskonzerte setzt das Notos Quartett mit Jean Françaix. Eine großartige Entdeckung.