Osnabrück. Zusammen mit Alexis Korner wird er zu den Begründern des British Blues Movement Anfang der 1960er Jahre gezählt: John Mayall. Im Rahmen einer Tour zu seinem 85. Geburtstag gastierte er im Rosenhof.

Frischer Wind in der Begleitband und ein gemaltes Porträt zum Geburtstag: Zu seinem aktuellen Auftritt im Rosenhof brachte John Mayall, britischer „Urvater des weißen Blues“, erstmals die amerikanische Gitarristin Carolyn Wonderland zur Verstärkung mit. Und weil der Blues-Methusalem in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert, überreichte ihm ein weiblicher Fan ein Bild, das den Musiker beim Spiel mit seiner Mundharmonika zeigt. So konnte man nach dem Konzert einen überaus zufriedenen John Mayall am Merchandising-Stand beobachten, der aus dem Trubel um ihn herum offenbar Energie tankte.

Schon als die ersten Konzertbesucher um 19 Uhr im Rosenhof auftauchten, saß die Blues-Legende an seinem Verkaufsstand im Saal, sprach mit seinen Fans, ließ sich fotografieren und machte Werbung für sein neues Album „Nobody Told Me“, das gerade erschienen ist. Zahlreiche neue Songs von der Platte, diverse Klassiker aus seiner langen Karriere, aber auch unbekannteres Material prägten das anschließende Gastspiel. Neben dem Bassisten Greg Rzab und dem Drummer Jay Davenport, die den Blueser schon seit Jahren kompetent begleiten, hatte Mayall diesmal Carolyn Wonderland im Schlepptau, die ihn mit starkem Gitarren- sowie Lapsteel-Spiel unterstützte. Ihre raue Raspelstimme, die sie bei einigen Liedern als Frontsängerin einsetzen konnte, sorgte für besondere Begeisterung unter den rund 500 Fans.