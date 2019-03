Osnabrück. Rund um das Piesberger Gesellschaftshaus plant das Musiktheater Lupe eine „Ortsbespielung“, die sich wiederum mit der jüngeren Geschichte befassen wird. Unter dem Arbeitstitel „Nahtzeit“ soll die Lebens- und Arbeitswelt von Osnabrücker Textilarbeiterinnen in den 1950er-Jahren beleuchtet werden.

Der Titel „Nahtzeit“ bezieht sich einerseits auf das Handwerk mit Nadel und Faden, andererseits aber auch auf die zeitliche Nahtstelle zwischen dem Elend von Krieg und unmittelbarer Nachkriegszeit und dem Aufbruch in die Wirtschaftswunderjahre. Oder die Zeit zwischen „Muff und Moderne“, wie es in der Projektbeschreibung heißt. Seinerzeit gab es viele traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und alte Wunden zuzunähen.

Ein Drehbuch für das Theaterstück mit Musik, Tanz und Videoinstallationen gibt es noch nicht. Es soll in einem theaterpädagogischen und geschichtswissenschaftlichen Projekt von jungen Amateuren und Profis gemeinsam erarbeitet werden. Die Aufführungen sollen im Sommer im Piesberger Gesellschaftshaus und nach Möglichkeit auch im „Ideenwaggon“ auf dem Gelände Vosslinke neben dem Steinbrecher, in einem privaten Wohnhaus am Süberweg und in der ehemaligen Badeanstalt am Stichkanal stattfinden.

Zeitzeuginnen erzählen

Um Material für das Drehbuch zu gewinnen, hatten Imke Wedemeyer vom Gesellschaftshaus und Katrin Orth vom Musiktheater einen Aufruf gestartet. Zehn ehemalige Näherinnen und Schneiderinnen meldeten sich mit der Bereitschaft, etwas aus ihrem frühen Berufsleben zu erzählen. Vier von ihnen sind nicht mehr reisefähig, sie werden in den nächsten Tagen vom Musiktheater-Projektteam zuhause aufgesucht und interviewt. Die anderen sechs haben sich zu einem „moderierten Kaffeeklatsch“ im Café des Piesberger Gesellschaftshauses eingefunden. Kathrin Orth stößt die Fragenkomplexe an, etwa nach den Arbeitsräumen, dem Arbeitsmaterial, der Bezahlung oder den pädagogischen Qualitäten der Meisterinnen, und schon sprudeln die Erzählungen aus den Teilnehmerinnen heraus. Louisa Peters vom Zeitlupe-Team hat Mühe, alle Details auf die Schnelle mitzuschreiben.

25 Pfennig Nählohn für einen Pullover

Die Ausbilderinnen kommen meist nicht so gut weg. Es waren harte Zeiten. Wenn der Berufsschultag vor 17 Uhr endete, waren die Mädchen verpflichtet, noch zur Arbeitsstelle zu kommen und zu putzen. Wenn die Ausbildung im Haus der Schneidermeisterin stattfand, war es an der Tagesordnung, dass die Lehrmädchen zu allgemeiner Hausarbeit herangezogen wurden. Sie mussten Wäsche waschen, den Flur bohnern oder Kindern im Haushalt bei den Hausaufgaben helfen. Wenn ein Rockgummi nicht sauber genug eingenäht worden war, musste alles wieder aufgetrennt und nach Feierabend wiederholt werden. In einer größeren Näherei lief immer Marschmusik. Damit sollte das Arbeitstempo beschleunigt werden. Das tat es wohl auch. Die Fertigungszeiten wurden gestoppt, mit dem Ergebnis, dass hinterher der Stücklohn weiter gesenkt werden konnte. Die angelernten Industrienäherinnen arbeiteten grundsätzlich im Akkord. Für einen Pullover gab es beispielsweise 25 Pfennig pro Stück. Man musste sich ranhalten, um 20 Pullover am Tag zu schaffen. Das bedeutete einen Tageslohn von 5 DM.

Die Sache mit dem Hüfthalter

Die Mädchen waren aber auch wohl stolz auf das, was sie gelernt hatten, und welche schönen Stücke ihnen aus alten Stoffen gelangen. Eine Dame schwärmt noch heute von dem Kleid, das sie sich zum Tanzkurs genäht hatte: Es war über und über mit Rüschen aus alter Wehrmachts-Fallschirmseide besetzt. Eine andere hat in angenehmer Erinnerung, dass die Meisterin ihr die Angst vor dem „Rappelkasten“ – dem Telefon – nahm und sie üben ließ, wie man telefoniert. Eine weitere Teilnehmerin brachte die Runde mit ihrer Geschichte vom Hüfthalter zum Schmunzeln. Strumpfhosen gab es noch nicht. Die Strümpfe wurden von Strapsen gehalten, die damals noch wenig elastisch waren. Ihr war nun das Missgeschick passiert, die Strapse vorn und hinten am Hüfthalter anzunähen anstatt seitlich. Als sie die Treppe hoch zum Tanzsaal im Obergeschoss steigen wollte, merkte sie, dass das nicht ging, weil die Strümpfe zu sehr spannten. Ihr blieb nichts anderes übrig, als die Treppenstufen seitlich zu nehmen.