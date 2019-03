Osnabrück/Ankum/Bersenbrück. Das Sturmtief "Dragi" hat in der Region Osnabrück am Samstagnachmittag mehrere Bäume umstürzen lassen, eine Stromleitung zerrissen und einen Telefonmast umgeknickt.

Besonders betroffen war der Norden des Landkreises Osnabrück. Am Postdamm in Ankum traf ein umstürzender Baum um 16.25 Uhr eine Stromleitung und kappte diese. "Es kam in der Folge zu einem Brand und zu Rauchentwicklung und die Feuerwehr rückte aus, um diesen zu löschen", berichtete Christian Frekers von der Polizei Bersenbrück.

Um 16.48 Uhr stürzte wegen des zum Nachmittag stärker aufkommenden Sturms in der Straße Kleiner Merschdamm in Kettenkamp (Samtgemeinde Bersenbrück) ebenfalls ein Baum um.



Etwa eine halbe Stunde später stürzte Frekers zufolge in der Ankumer Straße in Höhe des Schlosses Loxten in Nortrup (Samtgemeinde Artland) eine alte Eiche mit einem Durchmesser von 1,50 Meter um.

Um 17.30 Uhr knickte am Quadenorter Weg in Bersenbrück eine Telefonleitung um. "Der Telefonmast stand schief, wurde nur noch von der Leitung gehalten und drohte auf die Straße zu fallen", beschrieb Frekers von der Polizei Bersenbrück die Folgen der Sturmböen im Norden des Landkreises Osnabrück. Bis zum Samstagabend wurden der Polizei jedoch noch keine Verletzten gemeldet.