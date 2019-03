Osnabrück. Mit dem Projekt "Fit Kids" geben John McGurk und der Verein Unikate Kindergartenkindern und Grundschülern in Osnabrück die Chance, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Am Samstag absolvierte Ex-VfL-Stürmer Thomas Reichenberger mit ihnen ein exklusives Fußballtraining.

John McGurk kennen die meisten Osnabrücker als den Mann im Schottenrock, der läuft und läuft und läuft. Nicht alle wissen, dass er eine schwierige Kindheit hinter sich hatte. Durch das Laufen und sein soziales Engagement möchte er Kindern von heute eine schöne Zeit mit viel Sport und Bewegung ermöglichen. So wie jenen Mädchen und Jungen, die am Samstag beim Projekt "Fit-Kids" des Vereins Unikate ein Fußballtraining mit Ex-VfL-Profi Thomas Reichenberger erlebten.





Vor Alkohol und Gewalt weggelaufen

Einen Teil seiner Kindheit verbrachte der gebürtige Schotte John McGurk in Heimen. Gewalt und später Alkohol prägten seine Erfahrungen. Bei der Armee kam er dann zum ersten Mal mit Sport in Berührung. Den Weg in ein besseres Leben fand McGurk buchstäblich laufend.

"Ich habe seitdem immer versucht, Kindern etwas zu geben", sagte er am Samstag in der OSC-Turnhalle, wo sich etwa 20 Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Martinsburg (Weststadt) versammelt hatten. Die ist Partnerin des Bewegungsprojekts "Fit Kids" von Unikate e.V., das wiederum von McGurks Stiftung "Eine Zukunft für Kinder" unterstützt wird. Das Projekt befindet sich in der Startphase, sagte die Vereinsvorsitzende Stephanie Koopmann. "Wir haben den Gedanken, es auszuweiten."

Schon im Kinderwagen einen Ball am Fuß

Die Kinder können dabei in Sportarten wie Reiten, Yoga oder Zirkusakrobatik reinschnuppern. Am Samstag stand Fußball auf dem Plan. Und mit Thomas Reichenberger kam ein ausgewiesener Experte. "Der ist richtig gut", stellte der sechsjährige Luis dem ehemaligen Mittelstürmer des VfL Osnabrück ein gutes Zeugnis aus.

Auch wenn nicht alle Kinder den Ex-Profi kannten, waren sie trotzdem aufgeregt und stellten ihm viele Fragen. Reichenberger erzählte ihnen, dass er schon im Kinderwagen einen Ball dabei hatte und als Sechsjähriger in einen Fußballverein eingetreten ist. "Ich war damals auch eher klein und hatte Respekt vor den großen Kerlen", sagte er. Sein Vater war übrigens auch Fußballprofi.

Denken, dribbeln, Tore schießen

Reichenberger forderte die Kinder und war selbst gefordert, wie Schweißperlen auf seiner Stirn bewiesen. Bei einem Spiel mit Hütchen war zunächst die Fähigkeit gefordert, Farben zuzuordnen und Hindernisse zu zählen, bevor die Kinder gegen den Ball schießen durften. "Das mache ich immer, damit der Kopf eingeschaltet wird und die Kinder nicht nur dem Ball hinterher laufen", erklärte der Betreiber einer Sportagentur, die auch Fußballcamps anbietet.

Doch nicht alle Kinder konnten sich am Samstag mit Fußball anfreunden. Die siebenjährige Aya zum Beispiel nahm sich lieber eine Auszeit mit einer der Betreuerinnen. Am Ende des Trainings schnappte sie sich aber doch einen Ball und kickte auf das Tor, in dem Trainer Reichenberger stand. "Der ist lustig", fand Aya. Deswegen wolle sie dem Fußball nochmal eine Chance geben. Im April kann sie schauen, ob sie Basketball oder Tanzen besser findet. Im Mai stehen dann Handball und ein Zoolauf auf dem Programm.