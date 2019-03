Osnabrück. Von der Leinwand auf die Bühne: Die Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl verzückte ihre jungen Fans in der Osnabrück-Halle.

Kreischende Kids, hundertfach gezückte Handys und Liebesbekundungen nicht nur auf hochgehaltenen Pappschildern: Am frühen Freitagabend war die Osnabrück-Halle fest in den Händen des Nachwuchses. „Du bist die Beste, Lina“, schallte es aus dem unbestuhlten Parkett des Europasaals auf die Bühne hinauf – an die Adresse von Lina Larissa Strahl, die einst auf der Kinoleinwand als Pferdenärrin Bibi an der Seite ihrer Freundin Tina Mädchenherzen erwärmte. Nun singt sie und hat dabei klare Botschaften für ihre jungen Fans, die sich selbst „Strahler“ nennen.

Mit Metaphern Mut gemacht

„Gegen den Strom“ und für Individualität zu rebellieren, plädiert Lina etwa im Titelsong ihres aktuellen, bereits dritten Albums für Nonkonformität. Auch mit einer Hymne gegen Egoisten oder dem Lied „Egal“ rief sie pädagogisch durchaus wertvoll dazu auf, nicht gleich jeden überdrehten Trend mitzumachen, sondern auch mal Verzicht zu üben – auch in Bezug auf Beziehungen, wofür sie mit „Game Over“ eine Metapher aus dem Bereich der Computerspiele wählte. Die beschwerliche, aber letztlich lohnende Besteigung des „Everest“ nutzte sie als Bild dafür, wertvolle Freundschaften nicht leichtfertig aufzugeben, sondern füreinander zu kämpfen, auch wenn „nicht alles perfekt“ ist.

Rockkonzert für Anfänger

Perfekt war dagegen die Show, mit der dies alles transportiert wurde. Ausgefeilte, buchstäblich blendende Lichtinstallationen inklusive einer breitflächigen LED-Leinwand und vier Tänzerinnen, die nicht nur synchrone Choreografien, sondern mitunter auch äußerst gelenkige Solo-Einlagen lieferten, sorgten für viel Bewegung auf der Bühne. Eine Showtreppe, ein Steg ins Publikum, Absperrgitter und Security-Personal vor der Bühne machten die Teenie-Party zudem zu einer Art Rockkonzert für Anfänger. Dazu trug nicht zuletzt auch die Musik bei. Die dreiköpfige, Keyboard-lastige Band servierte, explosiv wie „Dynamit“, fette Beats und treibende Bässe zu den eingängigen, mitreißenden Songs der 21-Jährigen. „Hypnotisch“ endete gar mit einem jaulenden Gitarrensolo.

Durchaus erwachsen

Linas Verwandlung vom Film- zum Popstar scheint gelungen zu sein. Als sie sich in einem ruhigeren Moment ans schwarz verhüllte E-Piano setzte, um mit „Freaking Out“ balladesk jenes Lied zu intonieren, mit dem vor zwei Jahren alles angefangen hat, bat sie die Eltern ihrer jungen, überwiegend weiblichen Fan-Basis, zurückzutreten. Insgeheim wird sie sich aber sicher darüber gefreut haben, dass es auch ihnen gefallen hat. Denn es ist keine Kindermusik, die Lina mit kraftvollen Vocals präsentiert. Ein durchaus erwachsener, international konkurrenzfähiger Pop-Anspruch ist in jedem Ton hör- und spürbar. Und auch wenn sie sich in der ersten und lautstark geforderten und mitgesungenen Zugabe gegen jeglichen „Hype“ positioniert: Den um ihre eigene Person weiß sie clever zu nutzen.