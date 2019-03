Wie bezahlbarer Wohnraum im Landkreis Osnabrück (das Bild zeigt ein Baugebiet in Wallenhorst) geschaffen werden kann, ist umstritten. Foto: Archiv/Jessica von den Benken

Osnabrück. Die CDU und die SPD/UWG-Gruppe hatten sich in den Haushaltsberatungen geeinigt, insgesamt 4,5 Millionen Euro in die Förderung des bezahlbaren Wohnraums zu investieren. Kritisiert wurde der Vorschlag danach von FDP und Grünen. Am Montag, 15 Uhr, berät der Kreistag im Kreishaus darüber, was umgesetzt werden soll.