Teilweise TV- und Internetausfall in Osnabrück

Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Einige Osnabrücker müssen an diesem Freitag in die Röhre schauen: Bei Vodafone gibt es seit dem frühen Freitagmittag Einschränkungen in einem Teil des Kabelglasfasernetzes und nach Leserangaben ist auch der Fernsehempfang über die Telekom gestört.