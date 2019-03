Osnabrück. Das "Power Team" stammt nicht aus einem Marvel-Comic, aber es verfügt trotzdem über eine Superkraft: Gebärdensprache. Am Samstag, 16. März, findet in der Osnabrücker Lagerhalle ein Kulturtag mit Theater, Comedy und Vorträgen statt, der von Gehörlosen organisiert wurde und sich an alle Menschen richtet. Eröffnet wird der Tag mit einem sogenannten "Sign Mob".

Ein "Sign Mob" ist wie ein "Flash Mob". Allerdings wird er nicht mit einer Kissenschlacht oder ähnlichen Aktionen begangen, sondern mit Gebärdensprache. Damit sollen Informationen über Gehörlose gestreut werden, erklärt Diana Radke, eine von zehn Frauen, die ehrenamtlich im "Power Team" arbeitet. Das organisiert nun zu dritten Mal nach 2008 und 2014 den Kulturtag unter dem Motto „Superkraft Gebärdensprache“. Beim "Sign Mob" um 10 Uhr auf dem Nikolaiort werden zudem bunte Karten verteilt, auf denen mit Vorurteilen gegenüber Gehörlosen aufgeräumt wird. Darauf ist zum Beispiel zu lesen, dass es in Deutschland auch Professoren und Tänzer gibt, die gehörlos sind.

In der Lagerhalle beginnt der Kulturtag am Samstag um 11 Uhr mit Kunsthandwerk-Ausstellungen. Für Kinder gibt es eine Betreuung und Animation. Um 12 Uhr beginnt der erste Vortrag. Im Laufe des Kulturtags wird über Themen wie Reisen, berufliche Erfolge und Integration dank Gebärdensprache referiert. Damit auch alle Besucher verstehen können, um welche Themen es geht, stehen Dolmetscher bereit, die in Gebärdensprache und andersrum in gesprochene Sprache übersetzen.

Um 19 Uhr beginnen die künstlerischen Darstellungen. Mit dabei sind unter anderen der Russe Andrey Dragunov, der seinen virtuosen Finger-Tanz demonstriert, Jason und Janos Giuranna zeigen Gebärdenpoesie und der Argentinier Aldo Bossio sorgt als Clown für Lacher.

Die Intention, überhaupt einen Kulturtag für Gehörlose auf die Beine zu stellen, kam von Simone Fischer. Sie hatte in München in einer Theatergruppe für taube Menschen gespielt. Als sie nach Osnabrück zig, musste sie feststellen, dass es hier keine Kultur für Gehörlose gab. Wenn sie im Theater nur auf den Dolmetscher geschaut hat, habe sie vom Geschehen auf der Bühne nichts mitbekommen, beschreibt Diana Radke das Dilemma.

Mit dem Kulturtag will das "Power Team" zudem auf die besagte "Superkraft" aufmerksam machen. Denn anders als mit anderen Sprachen stehe Gehörlosen mit der Gebärdensprache die ganze Welt offen, beginnt Diana Radke. Es gebe aber auch noch mehr Vorteile, führt sie weiter aus. Da sich Menschen, die sich in Gebärdensprache unterhalten, anschauen und anfassen, sei die Kommunikation intensiver. Dies sei ein Mittel gegen soziale Kälte, findet Radke. Dass Gehörlose besser die Körpersprache von Menschen lesen können, werde zum Beispiel in Mexiko genutzt. Dort werden sie zum Beispiel für die Videoüberwachung in Supermärkten eingesetzt, weil sie schneller erkennen, ob jemand etwas stehlen will. Es sei sehr schade, dass die Gebärdensprache nicht in Schulen eingesetzt werde, so Radke. Da sich unter anderen HNO-Ärzte für eine orale Erziehung aussprächen, hinkten viele Gehörlose bei der Bildung hinterher.