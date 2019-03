Osnabrück. Im Streit über karnevalistische Indianerkostüme ergreifen die Osnabrücker Jusos rigoros Partei für die amerikanischen Ureinwohner. Auf Twitter verurteilen sie die Verkleidung als "rassistische Projektion" und rufen zur "Solidarität mit Native Americans" auf. Die Folge: ein Shitstorm, an dem sich auch Promis beteiligen.

Für die einen ist es eine harmlose Maskerade an Tollen Tagen, für die anderen Ausdruck "kultureller Aneignung und kolonialer Gewalt": Das seit Generationen von Narren landauf, landab getragene Karnevalskostüm "Indianer" erregt in diesem Jahr die Gemüter wie nie zuvor.

Jetzt mischen sich auch die Osnabrücker Jungsozialisten (Jusos) in den Streit ein. Die Verkleidung sei eine "rassistische Projektion" und eine "Form der Gewalt", die sie verurteile, twitterte die SPD-Nachwuchsorganisation am Aschermittwoch. Wer sich im Karneval wie ein "Indianer" anziehe, nehme den amerikanischen Ureinwohner "die Deutungshoheit über ihre Geschichte".

Tausendfacher Widerspruch – sogar von Promis



Ein Standpunkt, der nicht lange unwidersprochen blieb. Über 1000 Reaktionen ernteten die Osnabrücker Jusos bislang auf ihren Tweet – die wenigsten davon fielen wohlwollend aus. Selbst Prominente sahen sich zu bissigen Kommentaren veranlasst. "Spiegel"-Kolumnist und Buchautor Jan Fleischhauer zum Beispiel: Er bescheinigt den Jusos in seiner Antwort ein ungeahntes Maß an "böser Ironie". Insbesondere ihren "Aufruf zur Solidarität mit Native Americans" bezeichnete er am Donnerstag als "so lustig und so gemein".

CDU-Europaabgeordneter nennt Jusos "Kindergarten"



Auch CDU-Politiker Jens Gieseke (Lathen), der im Europaparlament die Anliegen der Menschen aus Westniedersachsen vertritt, hat offenbar seine Schwierigkeiten damit, wegen eines karnevalistischen Indianerkostüms das Kriegsbeil auszugraben. "Da geht wirklich etwas durcheinander", schrieb er am Freitag auf Facebook über den Osnabrücker Juso-Tweet. Und nannte die Urheber einen "Kindergarten", der "in seiner Kultursensibilität übers Ziel hinausgeschossen" ist.

Hamburger Kita und Osnabrücker Professorin warnen



Dabei nahm der Abgeordnete aus dem Emsland zugleich Bezug auf eine Hamburger Kita, die zum Höhepunkt der Session Eltern darum gebeten hatte, auf eine Kostümierung ihrer Kinder als Indianer oder Scheich zu verzichten. Denn Verkleidungen, die Stereotype wie Geschlecht, Hautfarbe und Kultur bedienen, würden einer "kultursensiblen, diskriminierungsfreien und vorurteilsbewussten Erziehung" entgegenstehen.

Wissenschaftler wie die Osnabrücker Uni-Professorin Melanie Ulz warnen ebenfalls davor, dass Verkleidungen bei Angehörigen von Minderheiten ungewollt Gefühle verletzen oder gar als rassistisch empfunden werden können – erst recht, wenn die Kostüme eine ganze Kultur auf wenige Klischees reduzieren. "Etwas kann rassistisch sein, ohne dass es rassistisch gemeint ist", sagte Ulz vorige Woche im Gespräch mit unserer Redaktion.