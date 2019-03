Osnabrück. 120 Gäste sind zur Ideenwerkstatt des Fachbereichs Kultur in die Katholische Familienbildungsstätte gekommen. Einige Ideen waren auch ganz gut. Andere waren allenfalls lustig.

Wenn sie "Christo" hört, bekommt Patricia Mersinger ein "Leuchten in den Augen". Tatsächlich hat jemand auf einen Zettel geschrieben - gut möglich, dass er rosa war -, man möge doch Christo das Rathaus verhüllen lassen. Das löst bei Mersinger einen Euphorieschub aus, war sie doch schon mal "ganz dicht" dran an dem Verhüllungskünstler. Was das für 2023 bedeutet, wenn Osnabrück das 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens feiern will? Man weiß es nicht. Weiterlesen: Patricia Mersinger erläutert die Ideenwerkstatt Frieden

Schöner Anfangserfolg

Frieden und Osnabrück, dieses Begriffspaar will der Fachbereich Kultur stärker in den Köpfen und Herzen der Osnabrückerinnen und Osnabrücker verankern. Dabei geht es nicht nur um den Selbstzweck, sondern schon auch um Stadtmarketing, aber egal: "Was kann schöner sein, als sich Gedanken zum Frieden zu machen?" fragt Kulturdezernent Wolfgang Beckermann eingangs; deshalbhat Mersinger in die Katholische Familienbildungsstätte (Fabi) geladen, um Ideen zum Thema Frieden zu sammeln. Gekommen sind immerhin 120 Leute, wie Anke Bramlage vom Fachbereich Kultur berichten kann. Das ist doch schon mal ein schöner Anfangserfolg.

Etwas schief ist dann das Bild vom Baum, mit dem Mersinger ihre Intension erläutert: Statt Wurzeln verschafft sie ihm unten ein Fundament und oben Sonne, und dazwischen hängen Ideen, was dann doch eher an einen Weihnachtsbaum erinnert. Letztendlich soll es aber nicht um Bäume, sondern um Ideen gehen und darum, "das Miteinander zu stärken". Also verteilen sich die Gäste im großen Saal der Fabi, um sich vor Stellwänden zu versammeln und, nach Themen sortiert, Ideen zu entwickeln und auf Kärtchen in rosa, gelb und rot Ideen vom Frieden in der Stadt zu formulieren. IM Fokus stehendabei zwei Jahreszahlen: 2020, wenn die Stadt das Kulturextra "Frieden" ausruft, und eben 2023, wenn es um 375 Jahre Westfälischer Friede geht.

Mehr "Labor Europa"?

Nun hat nahezu jede Osnabrücker Kulturinstitution und auch manche Einrichtung aus dem Landkreis jemanden zur Ideenwerkstatt entsandt, was die Sache fast in den Rang eines informellen Kulturgipfels erhebt. Aber auch ein paar Bürgerinnen und Bürger sind gekommen, weil sie die Stadt und womöglich auch die Idee vom Frieden aktiv mitgestalten wollen. Wie auch immer: Natürlich kommt bei 120 erwachsenen, vernunftbegabten Menschen die eine oder andere gute Idee heraus. So fordern die Besucher vom Museumsquartier mehr Beteiligungsprojekte wie das "Labor Europa", das ja in der Tat eines der besten Kulturprojekte des letzten Jahres gewesen ist. Weiterlesen: Das "Labor Europa" hat Modellcharakter

Wenn die Vorgaben aber so wolkig sind, wie die Ideenwerkstatt sie vorgibt, überwiegen halt Ideen, die wenig Substanzielles zum Thema Frieden beitragen - oder im Kulturbereich falsch adressiert sind: Sicher trägt bezahlbarer Wohnraum ganz wesentlich zum friedvollen Miteinander bei, nur können weder Kulturverwaltung, noch Kultureinrichtungen ihn schaffen. Die Umbenennung des Flughafens Münster-Osnabrück in "Friedensflughafen" wäre sicher nicht der große Wurf, ein "Woodstock"-Festival im Kulturextra-Jahr 2020 klingt genauso lustig wie das Kulturextra "Geld" für 2021 oder ein "Trinken für den Frieden auf dem Marktplatz". Doch diese Vorschläge zeigen vor allem eins: Die Ideenwerkstatt war vielleicht gut gemeint. Ein paar kreative Köpfe an einem Tisch hätten in den zweieinhalb Stunden aber sicher brauchbarere Ergebnisse zustande gebracht.