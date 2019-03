Osnabrück. Anwohner der Knollstraße mussten am Freitag mehrere Stunden ohne fließend Wasser auskommen. Ein Bauarbeiter hatte im Bereich der Baustelle eine Leitung mit seinem Bagger getroffen, bestätigten die Stadtwerke auf Anfrage.

Der Bauarbeiter habe mit seinem Bagger einen Hausanschluss getroffen und die Verbindung gekappt, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Ein größerer Abschnitt der Straße sei betroffen. Wie viele Haushalte letztlich ohne Wasser waren, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Reparatur bis zum Abend

Zunächst war es ungewiss, wann wieder Wasser aus den Leitungen würde fließen können. Gegen 17 Uhr wurde das Problem offenbar behoben. Ein Anwohner berichtete unserer Redaktion, seit etwa 12.45 Uhr ohne Wasser gewesen zu sein. Vor Ort habe er die Information erhalten, bis etwa 18 Uhr ohne Wasser auskommen zu müssen – zumindest im Haus. Denn „wir haben einen Wasserwagen aufgestellt“, versicherte die Sprecherin. Dort konnten sich die betroffenen Anwohner zwischenzeitlich mit Wasser versorgen.

Der Bagger beschädigte überdies eine Internetleitung. Entsprechend sind nun einige Bürger ohne Internet. Unklar ist, wie viele Menschen von der Störung betroffen sind. Ein Leser berichtete, lediglich Kunden von Vodafone seien derzeit offline. Der Konzern meldete am Abend jedoch, dass die tatsächlich bestehende Störung seines Kabelglasfasernetzes in Osnabrück nicht mit dem Vorfall in der Knollstraße zusammenhänge.

Eine Dauerbaustelle

Im Oktober 2016 hatten die Stadt und die Stadtwerke-Tochter SWO Netz mit den Kanalbauarbeiten und der Neugestaltung der Straße begonnen. Die Arbeiten verlaufen in Bauabschnitten. Bis Ende dieses Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.



Weitere Informationen zu den Bauarbeiten sind im Internet unter www.swo-netz.de/knollstrasse zu finden.