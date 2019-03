Osnabrück. Vier neue Bücher, vier Kritiker, vier unterschiedliche Meinungen: Das Literaturquartett in der Osnabrücker Buchhandlung Wenner war bunt gemischt und die Debatte kontrovers.

Eine literarische Reise von Ost nach West versprachen die vier Protagonisten des diesjährigen Literaturquartetts dem Publikum in der Buchhandlung Wenner. Tatsächlich wurde es aber auch eine Reise vom Kunst- über den Unterhaltungs- bis hin zum Aus- und Einwanderungsroman. Denn denkbar unterschiedlich waren neben der geografischen Herkunft der Autoren auch die vier Titel, die zur Debatte standen – und auch die Urteile der Kritiker lagen mitunter weit auseinander.

Fixierung auf Äußerlichkeit

Eröffnet wurde der literarische Reigen von NOZ-Kulturchef Stefan Lüddemann, der den Roman „Deine kalten Hände“ vorstellte, den die südkoreanische Autorin Han Kang bereits 2002 verfasst hat, der aber erst jetzt auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Erzählt wird die Geschichte eines Bildhauers, der Abformungen von Körpern vornimmt und damit zwei ganz unterschiedlichen Frauen die Möglichkeit gibt, buchstäblich ihre äußerlichen Hüllen abzustoßen. Die Fixierung genau darauf hielt allerdings Wiebke Porombka für problematisch. Hässlichkeit würde geradezu bösartig beschrieben und Stereotype würden unkritisch reproduziert, merkte die diesjährige Gastkritikerin an, die unter anderem auch Jurymitglied des Leipziger Buchpreises ist.

Von Entfremdung zu Misstrauen

Sie selbst hatte den neuen Roman des austro-amerikanischen Schriftstellers John Wray mitgebracht. „Gotteskind“ handelt von einer jungen Amerikanerin, die des Konsumismus überdrüssig in die islamische Welt flieht. Angesiedelt ist die Geschichte in der Zeit noch vor der Zäsur des 11. September, als es noch „Hoffnung auf Versöhnung“ zwischen Christentum und Islam gab, wie Porombka betonte. Das enthebe sie des Verdachts, auf ein medial aufgebauschtes aktuelles Thema aufzuspringen. Das Buch beschreibe ein „Konvertieren nicht nur im religiösen, sondern auch im kulturellen Sinn“ und einen Weg aus der Entfremdung hinein in ein „gefährliches Versteckspiel“ in einer geschlossenen, monströs totatlitären Welt voller Misstrauen, hob Lüddemann hervor. Stadtblatt-Macher Mario Schwegmann bemängelte einen Reportage-Stil, musste sich selbst aber auch Kritik an seiner Empfehlung gefallen lassen.

Dem neuen Roman „Kurt“ der ehemaligen Viva-Moderatorin Sarah Kuttner konnte allein Porombka etwas abgewinnen: Die Geschichte einer Frau in einer Patchwork-Familie, die durch den plötzlichen Tod eines Kindes herausgefordert wird, sei zwar „keine große Literatur“, aber „lebensklug und berührend“ erzählt. Vernichtender fiel da das Urteil von Lüddemann aus, der das Buch als „flapsig“ erzählte, „literarisch hilflose“ und plattitüdenhafte „Anhäufung von Klischees“ beschrieb.



Zwischen langweilig und bemerkenswert

Die Frage, was überhaupt Literatur ist, kam auch mit der letzten Neuvorstellung noch einmal auf den Tisch des Osnabrücker Literaturquartetts. Der freie Journalist und Kritiker Oliver Schmidt konzedierte zwar selbst, dass in Amitava Kumars Roman „Am Beispiel des Affen“ nicht viel passiere und er keinen „typischen Spannungsbogen“ aufweise – dafür werfe der Rückblick eines Inders auf seine Studienzeit in New York aber einen glaubhaften, authentisch geschilderten Blick auf die „Annäherung an eine neue Kultur über Sexualität“. Während Porombka das trotz „enormen Aufwands“ schlicht „langweilig“ fand, bemängelte Schwegmann die vielen, den Lesefluss erschwerenden Fußnoten und Querverweise. Auch Lüdemann befand die Lektüre zwar „auf Dauer ermüdend“, hielt Kumars Buch aber als postmoderne „Reise durch verschiedene Kontexte“ für „durchaus bemerkenswert“.