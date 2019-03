Osnabrück. An der Hochschule Osnabrück haben sie sich kennen gelernt: Neun Musiker, die ihrer Liebe zu ungewöhnlichem Jazz mit dem Ensemble loos.extended Ausdruck geben. Frontfrau ist die Sängerin Franziska Loos.

Schriftstellerin oder Musikern wollte Franziska Loos schon werden, als sie noch klein war. Doch nach dem Abitur machte die Frau aus dem Ruhrgebiet erst einmal etwas „Anständiges“. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Das Kreative ließ sie allerdings nicht los. Nach einigem Schnuppern entschied sie sich, an der Hochschule Osnabrück Musik zu studieren. Das Resultat: 2017 machte sie ihr Examen; heute arbeitet die 28-Jährige in Bielefeld als Vocalcoach und singt in vier verschiedenen Jazz-Ensembles. Im Moment hält sie das Nonett loos.extended am meisten auf Trab, denn bald soll das erste Album erscheinen.

Crowdfunding-Kampagne

„Wegen unseres Alleinstellungsmerkmals haben wir uns entschieden, unser Debütalbum per Crowdfunding-Kampagne zu finanzieren“, erklärt Loos und verweist auf die Schwarmfinanzierungs-Website „Startnext“, bei der man vom fertigen Album bis zum Privatkonzert allerlei „Dankeschöns“ für seine Spende bekommen kann. Das Alleinstellungsmerkmal von loos.extended ist die Besetzung des Ensembles. Fünf Bläser, ein Vibraphon sowie Schlagzeug und Bass definieren den Sound, auf dem Franziskas Stimme thront, die geschmeidig durch drei Oktaven gleitet. „Ein Vibraphon gibt uns die Möglichkeit, Räume zu öffnen, in denen wir uns musikalisch bewegen“, sagt die gebürtige Essenerin. Dabei ist das Nonett stilistisch nicht festgelegt: „Schublade war gestern“, sagt Loos.

Gewinner des Study Up Award 2017

2017 hatte die ungewöhnliche Band den Study Up Award der Hochschule Osnabrück gewonnen, einen begehrten Preis, der mit dem Gewinn eines Studioaufenthalts verbunden ist. Nachdem die jazzigen Neun die Atmosphäre in der Fattoria Musica, einem Tonstudio bei Osnabrück, geschnuppert hatten, beschlossen sie, hier auch ihr erstes Album aufzunehmen. „Wir haben uns dort richtig wohl gefühlt. Zunächst haben wir die Stücke vor kleinem Publikum gespielt, um sie danach im großen Studio aufnehmen zu lassen“, erzählt Loos.

„Die Aufnahmen sind soweit fertig, daher starten wir jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne, damit wir dann auch die finale Abmischung, die Pressung der Platte und die Promotion bezahlen können“, betont Loos. In der Zwischenzeit tritt die Band live auf, sodass die Aufnahmen eine Zeitlang „atmen“ können, bevor sie dann den letzten Schliff verpasst bekommen.

loos.extended live: Dienstag, 12. März, 20.30 Uhr, Blue Note. Infos und Link zur Crowdfunding-Kampagne: www.franziskaloos.de