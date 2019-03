Osnabrück. Im November vergangenen Jahres gab es in Osnabrück einen öffentlichen Aufschrei, als unsere Redaktion erstmals berichtete, dass Vonovia nach energetischen Sanierungen bei Mietern in der Osnabrücker Dodesheide fast 50 Prozent mehr Miete verlangte. Wie der Wohnungskonzern auf den öffentlichen Druck reagiert hat.

Für Yvonne Fischer war es ein Erfolg auf ganzer Linie, dass sie Anfang November den Mut hatte, mit unserer Redaktion zu sprechen, um sich gegen die drastische Mieterhöhung zu wehren. Das Jobcenter wollte eine Kaltmiete von knapp 500 Euro für die Wohnung der damaligen Hartz-IV-Empfängerin nicht mehr übernehmen. Fischer wusste, was auf sie zukam, doch vergeblich hatte sie ein Jahr lang eine kleinere, bezahlbare Wohnung im Vonovia-Bestand gesucht.

Kleinere und günstigere Wohnung gefunden

Erst nachdem unsere Redaktion berichte, dass sie und Hunderte andere Vonovia-Mieter in der Stadt von starken Mieterhöhungen betroffen sind, kümmerte sich der Konzern darum, ihr eine Alternative anzubieten. „Seit diesem Monat habe ich eine kleinere und günstigere Vonovia-Wohnung gefunden, die zudem noch näher an meiner Arbeit liegt“, berichtet sie nun stolz. Fischer, die im vergangenen Jahr noch bei dem gemeinnützigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt Möwe einen Ein-Euro-Job hatte, hat auch beruflich Glück gehabt und dort nun eine Vollzeitbeschäftigung bekommen.

Passendes Wohnungsangebot in der Dodesheide

Ähnlich erfolgreich war die alleinerziehende Mutter Heike Schierenbeck, die drei Jahre einem Ein-Euro-Job nachging und mittlerweile eine Anstellung gefunden hat. Sie hatte sich zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Nachbarin in der Dodesheide, Yvonne Fischer, gegen eine Mieterhöhung um fast 50 Prozent gewehrt. Aktuell steht sie kurz davor, eine neue, für sie bezahlbare Wohnung zu beziehen. „Für Frau Schierenbeck und ihre Tochter Angelina gibt es zurzeit ein passendes Wohnungsangebot in der Dodesheide. Eine Besichtigung wird in den nächsten Tagen stattfinden, und wir sind sicher, dass ihr die Wohnung gefallen wird“, teilte Vonovia-Sprecherin Bettina Benner mit.

Angekündigte Mieterhöhung halbiert

Unsere Redaktion hatte im Dezember zudem die 29-jährige alleinerziehende Mutter Janine Wochnik zu einer NOZ-Podiumsdiskussion mit Vonovia-Norddeutschland-Chef Ulrich Schiller eingeladen. Dort hatte sie beschrieben, dass sie als eine von Hunderten betroffenen Mietern in den Vonovia-Blöcken in der Dodesheide monatlich 175 Euro und damit knapp 50 Prozent mehr Miete nach einer Modernisierung bezahlen sollte und sich demnach eine neue Wohnung suchen müsste. Noch vor drei Monaten hatte Wochnik kritisiert:





Nun scheint Osnabrücks größter Wohnungsvermieter bereit, die angekündigte Mieterhöhung, die sie nach Abschluss der energetischen Sanierung bezahlen sollte, um die Hälfte zu senken: „Frau Wochnik möchte in ihrer Wohnung wohnen bleiben. Eine Mieterhöhung zwischen 70 und 80 Euro wäre für sie tragbar. Finale Details klären wir mit ihr nach Abschluss der Maßnahme“, kündigte Unternehmenssprecherin Benner auf Anfrage unserer Redaktion an.

Das Härtefall-Management der Vonovia

Die Vonovia-Kundenbetreuer aus dem Härtefall-Management würden sich um sie kümmern. „Diese Mitarbeiter werden immer dann sofort unterstützend tätig, wenn sich unsere Kunden in solchen Fällen bei uns melden“, sagt Benner. Laut Janine Wochnik hat eine Vonovia-Mitarbeiterin sie nach der Podiumsdiskussion zu einem Termin eingeladen. „Dort wurde mir gesagt, sie würden sich bemühen, eine Lösung zu finden, sodass ich in der Wohnung verbleiben kann.“ Die Mitarbeiterin habe sie daraufhin mit den Worten verabschiedet: „Und nächstes Mal wenden Sie sich doch direkt an uns. Wir sind doch dafür zuständig und kümmern uns um unsere Mieter.“ Dann habe sie einen Satz mit einer eindeutigen Botschaft hinzugefügt:

„Die NOZ ist da nicht der richtige Ansprechpartner“ Vonovia-Mitarbeiterin

Streit noch nicht beigelegt



Unterdessen scheint der Rechtsstreit des Vonovia-Mieters in Osnabrück-Wüste, Bernd Mühle, noch nicht vollständig beendet zu sein. Mühle und seine Lebensgefährtin sowie die anderen drei Parteien in dem Mietshaus in der Kiwittstraße sollten monatlich 117 Euro mehr Miete bezahlen, weil eine 37 Jahre alte Heizungsanlage ausgetauscht wurde, die ohnehin hätte ausgetauscht werden müssen. Nach zunehmendem öffentlichen Druck hatte Vonovia im Januar zugesagt, die geforderte Mieterhöhung um 70 Prozent zu senken. Am Donnerstag sagten Mühle und sein Rechtsanwalt Andy Weichler, dass Vonovia die vereinbarte Zahlung für die von Mühle zu viel gezahlte Miete in Höhe von mehr als 1000 Euro noch nicht geleistet habe, sodass Weichler dem Konzern mit einer Vollstreckungsurkunde drohte, wenn das Geld nicht kurzfristig eingehe. Auch die anderen drei Mietparteien in dem Haus hätten weder ein Schreiben noch Zahlungen von Vonovia erhalten. Am Freitag teilte Vonovia-Sprecherin Benner unserer Redaktion mit, dass die vereinbarten Zahlungen dem Mieterkonto von Bernd Mühle Anfang März gutgeschrieben worden seien. Ein entsprechendes Schreiben sei mittlerweile an den Mieter geschickt worden.