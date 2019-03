Osnabrück. Auf den ersten Blick sieht das Rückfahrverbot für Müllfahrzeuge aus wie eine weitere Bürokratisierung. Mit einem zweiten Blick auf das Unfallgeschehen wird die Ernsthaftigkeit der Vorschrift deutlich: Immer wieder passieren Unfälle mit schweren Müll-Lkw. Osnabrück blieb bislang davon verschont und dabei soll es auch bleiben.

Es ist verdammt eng an der Einmündung Kennepohlweg von der Blumenthalstraße aus. Der Fahrer des großen Müllwagen des Osnabrücker Servicebetriebs kommt hier an die Grenzen des Machbaren. An ein Rangieren im Rückfahrbetrieb ohne Einweiser ist schon mal gar nicht zu denken. Aber auch so wird dem Mann am Steuer millimetergenaues Zirkeln seines tonnenschweren Fahrzeugs abverlangt. Und immer fährt das Risisko mit, dass ein Fußgänger oder Radfahrer unter die Räder kommt. Mit dem kleinen Wagen geht es besser.

Drei kleine Müllfahrzeuge

Die Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat eben diese Gefahr in ihrer Branchenregel 114-601 Teil 1 „Abfallsammlung“ zum Thema gemacht. Hört sich, wie schon gesagt, ungemein bürokratisch an, entspringt aber den bitteren Erfahrungen die andere Kommunen an dieser Stelle schon gemacht haben. Auch Detlef Schnier, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft beim OSB, weiß aus seinem Berufsleben vor der Zeit in Osnabrück von solchen Unfällen zu berichten. Dementsprechend warb er denn auch vor den Politikern im OSB-Ausschuss für die Anschaffung von drei kleineren Müllwagen, mit denen viele Gefahrensituationen zu umgehen sind. Das wird nicht ganz billig. Die drei Fahrzeuge schlagen mit 480.000 Euro zu Buche. Hinzu kommen jährliche Folgekosten in Höhe von etwa 270.000 Euro ab 2020, davon etwa 150.000 Euro für Personal- und etwa 120.000 Euro für Fahrzeugkosten.





Eine Bestandsaufnahme aller vom OSB bedienten Streckenabschnitte in der Stadt hat ergeben, dass von den 550 von der Branchenregel betroffenen Straßenabschnitte etwa 250 mit den kleinen Müllwagen auch zukünftig befahren werden können. Gegebenfalls muss ihr Einsatz in einigen Straßen durch ein generelles oder temporäres Parkverbot ergänzt werden. In Mülltonnen für Restabfall, Altpapier und Bioabfall gedacht, bedeutet das, dass 7.300 der insgesamt etwa 12.300 betroffenen Behälter geleert werden können wie bisher. "Durch den Einsatz dieser kleinen Müllfahrzeuge kann hier weiterhin eine bürgerfreundliche haushaltsnahe Dienstleistungserbringung durchgeführt werden", schreibt Schnier in seiner Vorlage für den Ausschuss.

Verschiedene Maßnahmen

Und wo das nicht geht? Da greifen die Pläne b) bis e) der Vorlage: Veränderung der Behälterbereitstellungsplätze, oftmals in den Bereich der Straßeneinmündungen betroffener Straßen, generelle oder temporäre Parkverbote, um ein Wenden oder eine Rückwärtsfahrt des Müllwagens zu ermöglichen, bauliche Maßnahmen in Bestandsstraßen, um Durchfahren oder Wenden für Müllwagen zu ermöglichen und die Berücksichtigung der Belange der Müllabfuhr bei städtebaulichen Neu- und Änderungsplanungen. Von diesen Maßnahmen betroffen sind etwa 300 Straßenabschnitte mit etwa 5.000 Mülltonnen.

Das alles wirkt sich auch auf die Gebühren aus. Schnier rechnet mit einem Plus von zwei Prozent, geht aber gleichzeitig davon aus, dass eine Anhebung im kommenden Jahr noch nicht notwendig sein wird. Schnier betonte, dass die Abfallgebühren in Osnabrück seit nunmehr fünf Jahren stabil sind und das trotz Lohnkostensteigerungen und einem Wachstum der Stadt. Am Ende honorierte der Ausschuss Schniers Vortrag mit einem einstimmigen "Ja" zur Anschaffung kleinerer Müllfahrzeuge.