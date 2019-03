Osnabrück. Was sich Intendant Ralf Waldschmidt und Generalmusikdirektor Andreas Hotz von der Sanierung des Theaters erhoffen, legen sie im Interview dar. Sie vertrauen ganz auf das Entwicklungspotential des Theaters mit seiner Innenstadtlage.

Angenommen Geld würde keine Rolle spielen und das Theater hier ließe sich unendlich erweitern: Was wären Ihre dringendsten Wünsche an die Sanierung?

Waldschmidt: Dass sich die Arbeitsbedingungen für Kunst verbessern, weil es da an vielen Ecken klemmt. Was täglich zum Problem wird, ist die Situation auf den Probebühnen, weil alle Räume zu klein dimensioniert sind. In den 90ern wurde der Erweiterungsbau falsch oder ohne Weitsicht geplant. Im Musiktheaterbereich ist die so genannte große Probebühne deutlich kleiner als die Hauptbühne. Wenn 100 Leute versammelt sind in dem kleinen Raum, dann sieht der Regisseur nichts mehr und die Luft wird nach einer halben Stunde unerträglich. Man kann dort nicht sinnvoll drei Stunden am Stück arbeiten, wie es für eine szenische Probe gedacht ist. Das führt uns permanent an Grenzen. Von dieser Probebühne ist die kleinere Schauspielprobenbühne nebenan akustisch nicht gut getrennt. Wenn der Aida-Triumphmarsch vom Chor intoniert wird, dann können die da drüben gleich einpacken. So hebeln sich die Dinge in der ohnehin schon knappen Zeit ständig aus. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit für die Künstler sich umzuziehen und die Toilettensituation ist eine Katastrophe. In den Räumen, die in den 90-er Jahren mal als Garderobe gedacht waren, proben seit 20 Jahren die Schlagzeuger. Das sind Arbeitsbedingungen, die man im Grunde den Künstlern gar nicht mehr zumuten kann.

Hotz: Wir sitzen auf einer Etage des Erweiterungsbaus, in der wie keinerlei Schalldämmung haben. Für mein Musikbüro, in dem Menschen verwalterisch und planerisch arbeiten müssen, ist es eigentlich nicht hinnehmbar, dass neben ihnen Trompeten und andere Instrumente üben. Die Musiker umgekehrt stören sich beim Üben gegenseitig. Das Orchesterstudio etwa ist zwar zur Etage hin gedämmt, aber nicht zum Zuschauerraum und zur Bühne. Schauspieler, die Stille und Konzentration in ihrer Inszenierung benötigen, werden abgelenkt von Orchesterklängen, wenn das Orchester parallel proben würde. Wir verlieren wertvolle Arbeitszeit der Musiker, weil beide Sparten nicht parallel arbeiten können. Ein anderer Faktor ist der Lärmschutz. Wir sind seit vielen Jahren einer Situation im Orchestergraben ausgesetzt, die so nicht mehr akzeptabel ist, keinen Normen entspricht und bei unseren Musikern zu extremen Gesundheitsschädigungen führt. Ein ganz wesentlicher Punkt wird sein, dass wir die Übergänge des Grabens akustisch durchlässig machen.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche künstlerischen Visionen hätten Sie für ein Theater der Zukunft?

Waldschmidt: Ich finde, dass dieses Theater grundsätzlich toll aufgestellt ist. Wir haben einen idealen Standort hier, der besser nicht sein könnte: Sie können deutschlandweit lange suchen, um nochmal eine solche Konstellation zu finden wie hier zwischen Theater, Dom, Marienkirche und Rathaus, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Theaterneubau vollendet wurde.

Gibt es Überlegungen darüber, wie sich das Theater in 30, 40 Jahren künstlerisch aufstellen wird? Bräuchte es nicht deutlich mehr kleinere Räume, andere Ausstattungen und Darstellungsformen, um theaterpädagogische Aktivitäten, Laiengruppen, Migranten oder andere Formate bedienen zu können?

Anzeige Anzeige

Waldschmidt: Das ist eine Diskussion, die schon 100 Jahre alt ist, wenn man an das Bauhaus denkt. Wir haben mit dem Emma-Theater einen Raum, der absolut variabel ist, was die Platzierung der Zuschauer anbelangt. Im Zuge der Sanierung steht die Schaffung neuer Räume und wesentlich verbesserter Bedingungen für die Theaterpädagogik an wichtiger Stelle. Wir sind hier nicht in Hamburg, wo man den dritten großen Theaterbau hinstellen kann. Ich glaube, dass wir in Osnabrück mit der vorhandenen Struktur viel ausprobieren können, wenn etwa das Publikum mit auf der Bühne sitzt und man so den Guckkasten durchlässig macht. Wir haben das vor einigen Jahren noch praktiziert, etwa bei "Requiem" von Nanine Linning oder bei Spieltriebe, aber die aktuelle Brandschutzsituation erlaubt das nicht mehr. Für das große Repertoire im Musiktheater braucht man allerdings diese Raumstruktur, die wir hier haben. Ein Mehrspartenhaus wie Osnabrück ist ein „Multifunktionsraum“ im besten Sinne. Wir wollen Schauspiel, Tanz, Musiktheater in diesem Haus in hoher Qualität realisieren. Um den verschiedenen Sparten im täglichen Wechsel gerecht zu werden, ist die hier vorhandene und in Jahrhunderten gewachsene und stets optimierte Raumkonstellation die beste Voraussetzung. In diesem Sinne ist das Theater am Domhof ein Bekenntnis zu allen Sparten!

Kann es nicht sein, dass das große Repertoire weiter zurückgeht mangels Interesse?

Waldschmidt: Das glaube ich nicht.

Sie gehen davon aus, dass 2030, 2040, 2050 die Oper genauso gespielt wird wie heute. Von welcher Gesellschaft gehen Sie aus?

Waldschmidt: Ich kann nicht sagen, wie die Gesellschaft sein wird. Ich kann nur sagen, dass der Theatertod, der immer wieder prophezeit wurde, nicht stattgefunden hat. Das Theater hat sich inhaltlich immer weiterentwickelt, es hat sich – wie auch dieses Haus – auf vielen Ebenen geöffnet. Aber solange Sie ein Orchester haben, solange Sie mit Chor und Solisten arbeiten, brauchen Sie räumliche und akustische Verhältnisse, um das gut verwirklichen zu können. Seit zehn, fünfzehn Jahren kümmern wir und andere Theater uns permanent um die Kinder und Jugendlichen und stoßen bei ihnen auf größtes Interesse, deshalb bin ich guter Dinge. Viele Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger drängen auf den Markt, so dass es gar kein Problem ist, gute Leute zu finden. Denn es herrscht in dieser Generation ganz viel Lust auf Theater.

Hotz: Ich bin mir sicher, dass die Gattung Oper überleben wird und in dreißig Jahren genauso bestehen und ihr Publikum finden wird. Seit der Entstehung der Oper bis heute haben sich die Aufführungsräume verändert, es gab Innovationen wie z.B. in Bayreuth. Aber das Grundprinzip, die Struktur blieb unangetastet - über Jahrhunderte! Und wir reden jetzt über das, was in zwanzig, dreißig Jahren sein wird! Ein Orchester in ein zu Gesangsstimmen passendes Verhältnis zu setzen, funktioniert nur unter bestimmten Konstellationen innerhalb des Raumes, wenn man nicht mit völlig verfremdeten Mitteln wie Verstärkung arbeiten möchte. Wenn man den Geist der Oper über die Jahrzehnte weitertragen möchte, wird sich der Raum, mit dem wir es zu tun haben, strukturell nicht groß verändern.

Ein Mehrspartenhaus ist akustisch immer ein Kompromiss, weil es für Sprechtheater genauso funktionieren muss, wie für Musiktheater. Gibt es Lösungen, die annehmbare Lösungen für beide Genres garantieren?

Hotz: Es ist immer eine Gratwanderung. In der Osnabrückhalle wurde das im Zuge der letzten Sanierung völlig unbefriedigend gelöst. Hier im Theater hört man derzeit, wie in den meisten Opernhäusern, auf unterschiedlichen Plätzen unterschiedlich gut, kann aber auf vielen Plätzen gute akustische Erlebnisse mitnehmen. Aber im Orchestergraben müssen wir mit einer unzulänglicher Akustik umgehen. Sorgen wir dort aber für eine gute akustische Situation, haben wir die Chance, auch für das Publikum ein besseres Hörerlebnis zu garantieren. Aber grundsätzlich geht es um eine technische Sanierung des gesamten Hauses. So schön es ist, über Visionen und Wunschgedanken und Modelle zu sprechen - irgendwann muss man sagen, worum es eigentlich geht: dass wir das Theater schließen müssen, wenn wir nichts tun.

Die Drehbühne war schon beim Einbau 1997 nicht mehr State of the Art. Sie herauszuheben und eine zeitgemäße Lösung einzubauen, wäre sehr teuer. Wäre es vor diesem Hintergrund nicht Wert, wenigstens über Lösungen nachzudenken, die zu weniger Kompromisse zwingen?

Waldschmidt: Was mit der Drehbühne möglich ist, überprüfen wir gerade noch einmal. Es gibt die Hoffnung, dass man sie wesentlich verbessern kann, weil es neue Techniken gibt. Aber was heißt „andere Lösungen?“ Da greifen wirtschaftliche, gesellschaftliche und künstlerische Fragen ineinander. Ich glaube ganz persönlich, dass ein traditionelles Theater als Basis gut und richtig ist, jedenfalls in einer Stadt und einer Region, in der es ein einziges großes Theater gibt. Natürlich kann man träumen von etwas, wo man alles machen kann. Aber da reden wir dann nicht von zweistelligen, sondern von mittleren dreistelligen Millionenbeträgen, und ich glaube, es führt nicht sehr weit, darüber nachzudenken. Aber das geplante Probenzentrum könnte ja ein Raum sein, den man experimentell weiternutzen kann.

Was haben die Bürger von diesem Probenzentrum? Ist es auch als Veranstaltungsort gedacht?

Waldschmidt: Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Wir wissen es gegenwärtig noch nicht. Es gibt kein Grundstück, keinen Standort dafür. Die Werkstätten in der Rheinstraße sind ja auch in einem Zustand, bei dem man dringend nachdenken muss, was man da eigentlich machen soll – sanieren oder einen Ort finden, wo Probenzentrum und Werkstätten zusammengeführt werden. Idealerweise wird die Ausweichspielstätte am selben Ort entstehen. Es gibt schon die Idee, diese Räume, vielleicht mit anderen Institutionen, weiter zu nutzen, auch als Spielstätten jenseits des Haupthauses. Da steckt viel Innovationspotential drin. Sobald der Beschluss zur Sanierung gefasst ist, wird die eigentliche Planung noch viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Hotz: Und um die Frage zu beantworten, was es der Bevölkerung bringt: Ein Theater, das sich weiterentwickeln kann. Unter den derzeitigen, unzureichenden Bedingungen können die Künstler ihr Potenzial nur sehr bedingt entfalten.

Aber das fragt die Bevölkerung nicht…

Hotz: Ich meine die Menschen, die ins Theater kommen, die sich mit Kultur beschäftigen, die das wahrnehmen. Diese Menschen werden auch merken, dass unter besseren Voraussetzungen künstlerische Entwicklung stattfinden kann. Wir können im Orchestergraben zum Teil nicht aufeinander hören - wie sollen wir uns entwickeln, wenn die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden?

Aber es stellen sich ja auch Menschen diese Fragen, die nicht so viel mit dem Theater zu tun haben.

Waldschmidt: Das Theater Osnabrück hat in der letzten Spielzeit ungefähr 200000 Besucherinnen und Besucher gehabt; wir haben eine Auslastung von über 85 Prozent, die höchste seit mindestens 20 Jahren. Die Bevölkerung profitiert vom ganzen Sanierungsprojekt, weil auch in zehn, fünfzehn und in dreißig Jahren weiterhin 200000 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ich behaupte mal, die Osnabrücker Bevölkerung ist nicht so unglücklich mit diesem Theater.

In den Kommentarspalten der „Hasepost“ lesen Sie aber von Bürgern, die sagen, 80 Millionen Euro fürs Theater auszugeben, sei ein Wahnsinn.

Waldschmidt: Da fehlt es an Information und Aufklärung über die Tatsachen.Für die Sanierung der Osnabrückhalle hat die Stadt 30 Millionen ausgegeben. Für die Theatersanierung wird die Stadt maximal 27 Millionen in die Hand nehmen. Der Rest der Gesamtsumme muss von außen kommen. Für die Sanierung sind insgesamt 62 Millionen Euro angesetzt, dazu kommen 18 Millionen Risikozuschlag für Unvorhergesehenes,

63 Millionen auf der einen Seite für die Sanierung, auf der anderen wäre man, ohne Risikozuschlag bei 86 Millionen für einen Neubau, der gerade fürs Musiktheater wesentlich mehr bieten könnte. Sollte man nicht wenigstens darüber nachdenken?

Waldschmidt: Es wurde ja darüber nachgedacht. Rein wirtschaftlich gesehen, ist die Sanierung die preiswerteste Lösung.

Zum Preis, Kompromisse eingehen zu müssen, die der Neubau nicht hätte.

Waldschmidt: Theater besteht aus praktischen, aber auch vielen ideellen Überlegungen. Ideell, gesellschaftlich gesehen, finde ich das den idealsten Standort, den ich mir vorstellen kann. Wir haben hier eine wunderbare Innenstadtsituation, mit dem Dom, der Marienkirche, dem Remarque-Friedenszentrum und dem Rathaus ein ideelles und zutiefst demokratisches Forum der Stadtgesellschaft, das ich niemals aufgeben würde. Man kann im Zuge der Sanierung so viel verbessern an Möglichkeiten, an Arbeitsbedingungen, dass man in diesem Theatergebäude sehr gut weiterarbeiten kann. Einen Neubau auf der grünen Wiese oder am Güterbahnhof – was aus tausend Gründen gar nicht geht – halte ich für die eklatant schlechtere Lösung.

Wie sehen Sie das, Herr Hotz?

Hotz: Meine ersten Eindrücke in dieser Stadt habe ich gewonnen, als ich hier das Bewerbungsverfahren durchlaufen habe. Dabei habe ich die Einmaligkeit dieser Stadt begriffen, die sich aus diesem ganz besonderen Energiezentrum ergibt, durch die Trias Theater – Dom – Marienkirche.

Der kaufmännische Direktor eines anderen Theaters hat mal gesagt, früher hat eine „Traviata“ das Haus gut gefüllt. Mittlerweile gilt das nicht mehr, weil sich die Gesellschaft durch Migration komplett gewandelt hat und die Stadtgesellschaft mit Oper nichts anfangen kann. Was bedeutet es für Oper und Theater, wenn Menschen unter uns leben, die mit dem westlichen Kulturkanon nichts anfangen können?

Waldschmidt: Das bedeutet sicher, dass sich Oper und Theater mit diesen Menschen weiterentwickeln werden. Deswegen müssen aber doch die Formen nicht grundsätzlich umgestülpt werden. Wir haben ja langjährige Erfahrungen z. B. mit türkischen Mitbürgern, die wir als sogenannte Gastarbeiter hier her geholt haben, und inzwischen gibt es eine Gruppe - keine große, aber immerhin – von Opernsängern, die Türken in der dritten Generation sind, die sich also in unser System völlig integriert haben. Wir haben im Schauspielbereich mit geflüchteten syrischen Künstlern mehrfach gearbeitet, und wir werden auch in der nächsten Spielzeit wieder Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund ins Theater und auf die Bühne holen. Ein Theater wie unseres ist ein Gefäß, in dem sich solche Prozesse wunderbar entwickeln können. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind unendliche viele Menschen hierhergekommen, auch schon im 19. Jahrhundert ins Ruhrgebiet, und was hat man da gemacht? Ein Theater nach dem anderen gebaut: In Hagen, in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Bochum - in Arbeiterstädten, für Menschen, die diese Kultur zu ihrer eigenen gemacht haben. Übrigens: Auch heute füllt eine „Traviata“ das Theater ohne Probleme.

Aber Menschen aus Polen war die Oper doch näher als Menschen aus Indien, die künftig zu uns kommen werden.

Waldschmidt: Warten wir es doch mal ab. „Mahabharata“ von Peter Brook war in Westeuropa eine der tollsten Theaterproduktionen der letzten Jahrzehnte…, ein indischer Mythos mit den Mitteln des westlichen Theaters erzählt.

und Zubin Mehta ist ein toller Dirigent…

Waldschmidt: … und gerade die Oper ist so international; da muss man sich keine Sorgen machen.

Hotz: Wissen Sie, inzwischen verfliegen auch bei mir die Ängste vor dem Generationenumbruch, die ich vor Jahren noch hatte. Seit ein paar Jahrzehnten leisten wir und andere Theater eine sehr gute und erfolgreiche Vermittlungsarbeit, daher glaube ich dass im Bereich der klassischen Musik der Generationenumbruch absolut zu bewältigen ist.