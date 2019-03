Mit viel Humor würzt „Erziehungspapst“ Jan-Uwe Rogge seine Vorträge am Dienstag und Mittwoch in Osnabrück. Foto: Elvira Parton

Osnabrück. Kinder sind goldig – aber nicht immer. Dass sie sich in der Pubertät in Monster verwandeln, wusste schon Bestsellerautor Jan Weiler. Jan-Uwe Rogge weiß es besser. Der Erziehungsberater will am Dienstag, 19. März, und am Mittwoch, 20. März, in der Lagerhalle in Osnabrück Erkenntnisse für Eltern liefern, wie sie mit ihren Kindern besser kommunizieren und in der Pubertät umgehen können.