Osnabrück/Dissen. Ein Trio und ein Trio macht zusammen ein Sextett. Die drei Sänger und die drei Instrumentalisten von Vocality wollen am Sonntag im Lutherhaus in Osnabrück zeigen, dass ihre Gleichung aufgeht.

„Ein Leben ohne Jazz ist denkbar, aber nicht sinnvoll“, lautet das Credo von Vocality. Deswegen hat Oliver Gies, Kopf der A-cappella-Gruppe Maybebop, die Sängerin Claudia Burghard und den Sänger Nils Ole Peters sowie den Pianisten Markus Horn, den Bassisten Lars Hansen und den Schlagzeuger Dieter „Zipper“ Schmigelok zusammen getrommelt, um die Gruppe Vocality zu bilden. Das Sextett spielt und singt Jazz-Klassiker und Pop-Stücke im Stil von Manhattan Transfer und kann somit Fans von A-Capella-Musik mit Jazz-Aficionados vereinen.

Das Konzert von Vocality im Lutherhaus in Osnabrück beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Eintritt: 20/18 Euro. Kartentelefon: 0541/2001831.





Heavy Metal im Hyde Park

Mit Thrash Metal sind Bands wie Metallica, Anthrax oder Slayer berühmt geworden. Zu den ersten Bands, die diesen Stil gespielt haben, zählt auch Overkill. Das Quintett kommt am Samstag in den Osnabrücker Hyde Park und bringt noch ein paar Weggefährten mit.

Vor fast 40 Jahren, genauer gesagt 1980, gründete sich Overkill. Sänger Bobby Blitz und den Bassist D. D. Verni sind immer noch dabei. Sie erleben gerade einen ungeahnten Höhenflug. Ihr Anfang März veröffentlichtes Album „The Wings of War“ stieg in Deutschland umgehend auf Platz 5 der Charts ein.

Bei ihrem Konzert im Hyde Park wird Overkill von den Bands Destruction, Flotsam & Jetsam sowie Meshiaak begleitet.

Das Konzert von Overkill und Kollegen in Hyde Park in Osnabrück beginnt am Samstag um 19 Uhr. Eintritt: 34,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder Tel. 0541/22596.





Swing im Dissener Jazz Club

Im Jazz Club in Dissen herrscht am Samstag ein Flair, das an das Las Vegas der Fünfziger- und Sechzigerjahre erinnern soll. Die Swingin‘ Fireballs spielen dort die Musik des legendären Rat Packs.

Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. bildeten die Keimzelle des Rattenpacks, wie die Entertainer ironischerweise genannt wurden. Ihre Musik sowie die von Cab Calloway und Louis Prima findet sich im Repertoire der Swingin‘ Fireballs aus Bremen wieder. Sänger André Rabini beschwört die spezielle Las Vergas-Atmosphäre mit seinem entspannt-lässige Dean-Martin-Timbre sowie viel Humor und Charme herauf. Die Zuschauer wird es freuen. Sie können zu Stücken wie „Americano“, „Cha Cha d’ Amour“ mit King Louie zum Dschungelbuch-Klassiker „Ou-bi-du, ich will so sein wie du“ swingen.

Das Konzert der Swingin‘ Fireballs im Jazz Club in Dissen beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 17 Euro. Kartentelefon: 05421/2863.