Osnabrück. Das Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück feiert in diesem Monat seit 25-jähriges Bestehen mit außergewöhnlichen Veranstaltungen. Am Freitag, 15. März, und Samstag, 16. März, blicken drei Artistinnen bei ihrer Show „Vintage! Women! Variete!“ noch weiter als 25 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Jana Korb, Anja Gessenhardt und Silke Schirok unternehmen eine artistische Zeitreise zu den ersten großen Akrobatinnen. Korb und Gessenhardt sind alte Bekannte in Osnabrück, sie haben schon auf dem Theateracker mit ihren Darbietungen beeindruckt.

Anders als in der bürgerlichen Welt war es im Zirkusreich schon früh möglich, dass Frauen auch dort ihren Mann standen. „Es gibt wohl kaum eine Berufswelt, in der die Frau so früh und gleichberechtigt ihren Platz an der Seite des Mannes eingenommen hat wie in der Welt der Artistik“, sagen die drei Damen, die am Freitag und Samstag das altehrwürdige Piesberger Gesellschaftshaus in eine Manege beziehungsweise in einen Varieté-Palast verwandeln wollen. Dort waren auch schon anno dazumal Luftartistinnen, Clowninnen, Jongleurinnen, Tänzerinnen, Zirkusdirektorinnen, Kraftakrobatinnen, Raubtierdompteusen oder Kontorsionistinnen aktiv und verdienten in Schweiße ihrer Angesichter ihr Geld.

Artistenleben kein Zuckerschlecken

Artistinnen lebten und arbeiteten, wie es bürgerlichen Frauen des 19. Jahrhunderts unmöglich war. „Mit ihrer Kleidung, Auftreten und ihrer Leistung brachen sie mit allen Gesetzen der angeblichen Weiblichkeit. Doch auch damals war das Leben einer Artistin kein Zuckerschlecken“, sagen Jana Korb, Anja Gessenhardt und Silke Schirok weiter.

Aber das hält sie nicht ab, ihren Vorbildern nachzueifern und deren Namen ins Rampenlicht zu zerren. So stellen sie die österreichische Dompteurin Tilly Bebe vor, die Akrobatin und Kraftfrau Lillian Leitzel, die Jongleurin Lottie Brunn, Käthchen Brumbach, die als stärkste Frau der Welt galt, und die Zirkusdirektorin Paula Busch, die einen für das Artistinnen-Trio prägenden Satz gesagt haben soll: „Wer nicht auf Scherben tanzen will, soll es lieber gleich sagen. Der soll lieber in die Küche gehen oder Strümpfe stopfen.“

Hommage an alte und neue artistische Disziplinen

Jana Korb, Anja Gessenhardt und Silke Schirok werden am Freitag und Samstag weder in der Küche noch in der Nähstube anzutreffen sein. Sie werden auf ihrer Reise in eine Zeit, in der der Zirkus noch Sensationen bot, eine Hommage an ihre Vorbilder mit alten und neuen artistischen Disziplinen spielen. „Von Clownerie bis zur Jonglage beherrschten sie sämtliche Spielarten, wussten mit ihrer spielerischen Art eine Brücke zu schlagen zwischen traditionellem und aktuellem Zirkusgeschehen“, schrieben die Westfälischen Nachrichten über das Damen-Trio. Ihr Ausflug in die Welt der Zwanziger- und Dreißigerjahre habe in seiner akribisch umgesetzten Art das goldene Berliner Zeitalter wieder auferstehen lassen, hieß es dort weiter.

Am Sonntag, 17. März, wird im Piesberger Gesellschaftshaus ab 14.30 Uhr Lindy Hop getanzt. Eine Woche später wird das Piesberger Sonntagscafé mit Kaffeegarten und die Fotoausstellung „Netzwerk(e)“ eröffnet. Dazu gibt es eine Tango-Milonga mit dem Quinteto Angel. Und am Samstag, 30. März, kommt das WallStreetTheatre zu Piesberg. Mehr Infos unter www.piesberger-gesellschaftshaus.de.

Anzeige Anzeige

Vintage! Women! Varieté, Piesberger Gesellschaftshaus, Osnabrück, Fr., 15. 3., und Sa., 16. 3., je 20 Uhr, Eintritt: 16 Euro, mit Kukuk 1 Euro. Kartentelefon: 0541/1208888.