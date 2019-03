Osnabrück. Guido Fischer ist Dauergast in Osnabrück. Am Sonntag, 16. März, ist er wieder hier. Dann geht er als „Caveman“ im Rosenhof auf die Jagd.

Rob Beckers Stück „Caveman“ ist das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des New Yorker Broadways. Seit fast 20 Jahren erfreuen sich immer und immer wieder die Deutschen an der Komödie. Dabei ist die Philosophie der Hauptfigur Tom seit der Steinzeit die gleiche: „Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen.“ Und er stellt seit eh und je die gleichen Fragen: „Warum betrachten wir Frauen und Männer nicht einfach als völlig unterschiedliche Kulturen? Mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Verhaltensweisen und verschiedener Herkunft?“

Vielleicht liegt der Erfolg ja an den Darstellern. Dieses Mal steht Guido Fischer als „Caveman“ auf der Bühne. Er ist ein Teil des Theaters „Fischer & Jung“, das unter anderem mit der Komödie „Ladies Night“ einige Male in Osnabrück gastierte. Im Grunde liegt der Erfolg aber dann doch bei den Zuschauern. Denn viele von ihnen finden sich in dem, was der „Caveman“ von sich gibt, wieder.

Die Aufführung von „Caveman“ im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Sonntag, 16. März, um 19 Uhr. Eintritt: 28,40 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

