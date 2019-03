Osnabrück. Jools Holland und Marc Almond sind Musiker und Persönlichkeiten, die vor allem die Achtzigerjahre geprägt haben. Am Samstag, 16. März, kommen sie zu einem gemeinsamen Konzert in den Rosenhof in Osnabrück. Dort spielen sie Chansons aus ihrem Album „A Lovely Life to Live“, auf dem auch das Stück „Tainted Love“ enthalten ist, das Almond mit Soft Cell berühmt gemacht hat.

Mit einer Elektro-Version des Soul-Stücks „Tainted Love“ von Gloria Jones wurde das Duo Soft Cell 1981 über Nacht berühmt. Die schmachtende Stimme, die über nicht erwiderte Liebe trauerte, gehörte Marc Almond. Schon zu Zeiten von Soft Cell gründete er die Band Marc and the Mambas, mit der er Musik mit orchestraler Begleitung spielte – so wie er es seit 2006 auch mit Jools Holland macht.

Für seine Verdienste um Kunst und Kultur wurde Marc Almond im vergangenen Jahr zum Offizier des Order of the British Empire (OBE) ernannt. Diese Auszeichnung erhielt Jools Holland schon 2003, da er sich um die britische Musikindustrie verdient gemacht hat. Der Träger des britischen Ritterordens war 1974 Gründungsmitglied der Band Squeeze, die er aber sechs Jahre später verließ. 1987 rief Holland seine 18-köpfige Tourband The Rhythm & Blues Orchestra ins Leben. Mit ihr und Marc Almond kommt er am Samstag in den Rosenhof.

Ruhm und Ehre erlangte Jools Holland jedoch durch seine Tätigkeit als Moderator. Zunächst war er Co-Moderator der Pop-Show „The Tube“, zusammen mit Bob Geldofs Ehefrau Paula Yates. Seit 1992 moderiert er seine eigene Show „Later with Jools Holland“, in der er bekannte Künstler als auch Neulinge verschiedener Musikrichtungen vorstellt und auch mit ihnen Musik macht. Darunter waren unter anderen David Gilmour, Chuck Berry, B. B. King, Tom Jones, Sugababes, Ringo Starr, Eric Clapton, Pearl Jam, Sting und Herbert Grönemeyer.

Nun kommen Marc Almond und Jools Holland das erste Mal gemeinsam nach Osnabrück. Im Mittelpunkt des Konzerts wird sicher das gemeinsame Album „A Lovely Life To Live" stehen, auf dem neben „Tainted Love“ auch Edith Piafs „Hymne á L’amour“, Irvin Berlins „How deep is the Ocean“ und der Jazz-Klassiker „When the Saints go marching in“ enthalten sind.

Der musikalische Stil des Abends lässt am Namen des Rhythm & Blues Orchestra ablesen. Boogie Woogie wird ebenso dazu gehören wie Jazz und Soul. „Tainted Love“ wird zum Beispiel wieder in den Original-Zustand von Gloria Jones zurück versetzt. Almond sagte über die Zusammenarbeit mit Holland: „Jools und ich haben eine gemeinsame Bühnengeschichte, die inzwischen einige Jahre zurückreicht, und endlich können wir unsere gemeinsame Liebe zu Dirk Bogarde und London, zu historischen Autos, Nachmittagstee und zum Blues auf einem Album verknüpfen.“

Jools Holland und Marc Almond, Rosenhof, Osnabrück, Sa., 16. 3., 20 Uhr, Eintritt: 44,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

