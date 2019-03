Osnabrück. Mit der gemeinsamen Lehrstellenbörse von Radiosender ffn und Krankenkasse AOK können Jugendliche nach freien Ausbildungsplätzen suchen. Welche Möglichkeiten sich ihnen im Osnabrücker Land bieten, zeigt Sternekoch Thomas Bühner als Schirmherr für die Region.

"Ich bin in den Beruf gekommen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll", gesteht Bühner. Ein Eignungstest habe ihm damals auf die Sprünge geholfen und Talente unter anderem als Bäcker oder Landwirt offenbart. Wofür der weltberühmte Koch des früheren Osnabrücker Nobelrestaurants La Vie sich am Ende entschied, ist bekannt.

Mittlerweile sei der Ausbildungsmarkt ziemlich unübersichtlich geworden, findet er. Die gemeinsame Lehrstellenbörse von Radiosender ffn und Krankenkasse AOK ist Bühner deshalb "eine Herzensangelegenheit".

"Junge Menschen brauchen Orientierung beim Eintritt ins Berufsleben."





3000 Firmen, 8000 Jobangebote

Auf der Internetseite lehrstellenboerse.ffn.de können Firmen sich vorstellen sowie freie Ausbildungsplätze und Praktika anbieten. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben der Betreiber 8098 Angebote von 3088 Unternehmen. Das Portal ist damit eins der größten seiner Art in Niedersachsen. Wie viele Lehrlinge durch die Lehrstellenbörse eine passende Stelle gefunden haben, lasse sich leider nicht nachvollziehen, erklärt Neele Oetken, ffn-Studioleiterin in Osnabrück. Das Portal ist das ganze Jahr online, vom 4. März bis 12. April läuft der Aktionszeitraum. Dann sendet ffn täglich ein Firmenporträt, stellt ausgefallene Berufe vor oder berichtet von erfolgreichen Vermittlungen. Im Internet gibt es außerdem Videos und ein Gewinnspiel.

Die Lehrstellenbörse wird bereits zum 23. Mal organisiert. Entstanden sei sie in einer Zeit, in der es viele Azubis und wenige Stellen gab, sagt AOK-Regionaldirektor Jürgen Franke. "Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Heute suchen Unternehmen nach Azubis."





Studium auch später noch möglich

Ausbildungsplätze zu vermitteln sei schwierig, viele Schulabgänger würden lieber studieren, so Franke weiter. Es müsse allerdings nicht heißen "entweder Studium oder Beruf". Eine Ausbildung sei vielmehr "gute Grundlage" für eine erfolgreiche Karriere. Außerdem berechtige auch ein Meisterbrief zum Besuch der Hochschule.

Sternekoch Bühner ergänzt: "Jeder weiß, es gibt einen Mangel an guten Arbeitskräften." Als ehemaliger Küchenchef hatte er selbst allerdings nie Probleme, geeignete Lehrlinge zu finden. Im La Vie gab es Bewerbungen aus der ganzen Welt. Wichtig sei, dem Nachwuchs zu zeigen, was er aus dem Beruf machen könne: "Es liegt an jedem selber, man muss sich nur präsentieren." Zum Beispiel auf der Lehrstellenbörse.