Osnabrück. Jeden Samstag dasselbe Bild: Vor dem Einkaufsmarkt an der Schreberstraße kommt es morgens und mittags zum Verkehrschaos. Der Stadt ist das Problem bekannt, unternimmt bislang aber wenig.

Mehrfach habe die Verwaltung das Problem besprochen, versichert Simon Vonstein vom Presseamt der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Für Autos wird es auf der Straße eng, wenn ein weiteres von vorne kommt.

Weiteres Problem: Rad- und Fußweg vor dem Supermarkt sind jeden Samstag zugeparkt. Falschparker zwingen Fußgänger, Radfahrer, Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen auf die Straße, was zu gefährlichen Situationen führen kann. „Grundsätzlich soll der Seitenbereich dem Radfahrer und dem Fußgänger vorbehalten bleiben und nicht zum Parken genutzt werden“, teilte Vonstein mit.

Wird er aber, denn die Parkplätze des Supermarkts reichen nicht aus, obgleich die seinerzeit vorgeschriebene Anzahl an Stellplätzen vorhanden sei, versichert er. Regelmäßig kontrolliere der Verkehrsaußendienst den Bereich. „Es fanden und finden hier Schwerpunktaktionen auch an Samstagen statt.“ Konkrete Zahlen zu Falschparkern an der Straße könne die Stadt aber nicht nennen.

Für Autos bleiben vier Meter

Die Verwaltung erarbeite derzeit ein Konzept, das die Trennung von Fahrbahn und Geh- und Radweg vorsieht, so Vonstein weiter. Denkbar seien Poller. Dann wiederum könnte es für Autofahrer noch enger werden, wenn sie bei Gegenverkehr nicht auf den Radweg ausweichen können.

Derzeit hat die Straße dort eine Breite von rund sechs Metern. Da aber auf der gegenüberliegenden Seite geparkt werden darf, verringert sich die Breite auf lediglich etwa vier Meter. Vonstein:



Nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung ist es aber auch nicht erforderlich, dass an jeder Stelle Begegnungsverkehr möglich ist. Es müssen lediglich Ausweichmöglichkeiten vorhanden sein und eine gute Sichtmöglichkeit.

Ein Umbau der Straße sei derzeit nicht geplant. Auch eine Einbahnstraße komme nicht in Betracht. Er zöge Umwege und eine zusätzliche Belastung für Anwohner nach sich, so Vonstein.

Der Betreiber des Marktes hing nun Zettel auf, die die Autofahrer darauf hinweisen, nicht auf dem Geh- und Fußweg zu parken.