Osnabrück. Es ist schon ein wenig unverständlich: In Umfragen geben die Deutschen an, Geld anlegen zu wollen um Verluste zu vermeiden, in der Realität aber bleiben sie weiter Weltmeister im Sparen. Das gilt auch für die Osnabrücker. Das muss auch Christian Weber, Direktor der Commerzbankfiliale Osnabrück, beim Blick in die Jahresbilanz 2018 feststellen.

Dabei ist sein Haus bemüht, durch den direkten Kontakt zum Kunden eine möglichst intensive Betreuung zu gewährleisten. Das geschieht über die digitalen Wege, aber eben auch über den persönlichen Kontakt, dem die Commerzbank weiterhin einen hohen Stellenwert beimesse, so Weber bei der Vorstellung der Jahresergebnisse 2018. "Trotz aller digitalen Angebote wollen unsere Kunden nicht auf Filialen verzichten. Und wir wollen das auch nicht", sagt Weber. Mit Investitionen in ihr Filialnetz in Höhe von 20 Millionen Euro zeige die Commerzbank ein "klares Bekenntnis zur Präsenz vor Ort".

26.400 Kunden

Das Konzept scheint aufzugehen. Mit einem Plus von 650 konnte die Bank in der Hasestadt ihren Bestand auf über 26.400 Kunden ausbauen. Das verwaltete Kapital sei in den Stadtfilialen in Osnabrück um acht Prozent auf 461 Millionen Euro gestiegen, so Weber. Ordentlich zugelegt hat demnach der Kreditbereich, der bei einem Gesamtkreditvolumen (Ratenkredite und Immobilienfinanzierungsvolumen) von 227,7 Millionen Euro 2018 einen Zuwachs von 16 Prozent verzeichnete. Die nach wie vor günstigen Zinsen waren hier die treibende Kraft. Neue Angebote mit schnell verfügbarem Geld ohne großen Verwaltungsaufwand sollen in Zukunft noch mehr Kunden in die Filiale an der Möser Straße oder in das Onlineportal der Bank locken.

Unruhiges Börsenjahr

Der Anlagesektor hat es da offensichtlich, bedingt auch durch ein unruhiges Börsenjahr, schwieriger. Die verwalteten Kundenanlagen sanken bei den Osnabrücker Commerzbankern um zehn Prozent auf 98,2 Millionen Euro. Weber sieht die Gründe für den Rückgang aber nicht nur in der Börsenentwicklung. "Markets in Financial Instruments Directive", kurz MiFiD II, heißt der Stein des Anstoßes. Es handelt sich dabei um eine Richtlinie, die dem Kunden bei Anlagegeschäften mehr Sicherheit geben soll. Für die Banken aber stellt MiFiD II eher eine bürokratische Hürde dar, die das Anlagegeschäft erschwert, da sie eine Wertpapierberatung "sehr viel komplexer und zeitintensiver" mache, so Weber. Gleichwohl rät er, Kapital nicht auf dem Sparbuch zu lassen. Viele Menschen würden Geld verschenken. Die Menschen wüssten zwar, dass sie investieren sollten, sparten aber weiter zu Niedrigzinssätzen.

"Über 135 Millionen Euro liegen allein bei uns in Osnabrück praktisch unverzinst auf Konten."

Auf gutem Weg sehen sich die Osnabrücker auch im Geschäft mit den Unternehmenskunden mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro. Der von Gabriele Stöcker verantwortete Bereich umfasst 6600 Kunden, die nach ihrer Aussage besonders stark Investitionsfinanzierungen wie zum Beispiel Leasingangebote nachfragen. "Mit neuen digitalen Angeboten wie der Liquiditätsprognose `Cash Radar´ und einer Plattform zur Vermittlung von Nachfolgern wollen wir weiter Kunden der Wettbewerber überzeugen. Das ist im vergangenen Jahr gut gelungen", so Stöcker.