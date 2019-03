An der Osnabrücker Johanniskirche: Das Wohnheim St. Anna für Pflegebedüftige. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Es ist eine Pflegeeinrichtung, die speziell auf die Bedürfnisse junger Menschen ausgerichtet ist: Am Donnerstag ist das Wohn- und Pflegezentrum St. Anna in der Johannisstraße 39-40 in Osnabrück eröffnet worden. Zu der Feier kam auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff.