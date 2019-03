Osnabrück. Im Moment ist Pfützenspringen die einzig mögliche sportliche Disziplin in der gemeinsamen Sporthalle von Graf-Stauffenberg-Gymnasium (GSG) und Bertha-von-Suttner-Realschule (BvS). Die bautechnische Zwischenbilanz sieht aber dennoch gut aus.

Der Winter hat die Bauleute zwar um drei Wochen zurückgeworfen, die waren aber wohl einkalkuliert, denn nach Aussagen von Stadtbaurat Frank Otte, Architekten und Bauunternehmern liegen die Arbeiten nach wie vor im Plan. Es spricht also derzeit nichts gegen die geplante Übergabe der Halle an die beiden Schulen im September diesen Jahres. Sehr zur Freude der Schulleiter Josef Krotzek (GSG) und Martin Sandkämper (BvS), denn während der Bauphase waren und sind sie, ihr Kollegium und die Schüler auf die Kooperation mit den Nachbarschulen angewiesen. Die sei aber hervorragend, betont Sandkämper beim Baustellenbesuch der Verwaltung mit Oberbürgermeister Wolfgang Griesert an der Spitze.

Der OB hatte sich schon mal allein auf Baustellentour gemacht, während der Rest der Gäste im windgeschützten Baucontainer Schutz suchte. Grieserts Eindruck von dem neuen Bauwerk war positiv. Er stellt den Neubau an der Gottlieb-Planck-Straße in den Gesamtkontext der städtischen Bemühungen beim Sporthallenbau.

"Wenn wir weiter Sportstadt bleiben wollen, müssen wir investieren."

Das sind seit 2014 bis 2020 insgesamt etwa 35 Millionen Euro, die der Rat für den Bau von Turnhallen bereitgestellt hat. Schlosswallhalle und Sporthalle am Carolinum sind bereits fertiggestellt. Die Halle an GSG und BvS steht im Rohbau. Als nächste Projekte warten die Hallen in Lüstringen, an der Franz-Hecker-Schule und der Diesterwegschule auf den Baubeginn. Allerdings ist es nicht die reine Lust am Bauen, die Politik und Verwaltung antreibt. Vielmehr ist der Zustand einiger Osnabrücker Hallen zum Teil so schlecht, dass sie für den Sportbetrieb kaum noch zu gebrauchen sind.

Nicht nur zeitlich ist der Hallenbau im Plan, auch die Kosten bewegen sich im festgesetzten Rahmen von 5,7 Millionen Euro. In diesen Kosten ist auch der Eingangsbereich zu beiden Schulen enthalten der mit einer großzügig gestalteten Treppenanlage eine neues Gesicht bekommt. Die Stahlbauer haben den Großteil ihrer Arbeit erledigt. In Kürze soll die große Glasfront kommen. Dann ist der Bau wetterfest und die Innenarbeiten können beginnen.