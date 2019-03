Osnabrück. Smartphones auf dem Pausenhof, Laptops im Kinderzimmer – Jugendliche haben heute einen meist unbegrenzten Zugang zum Internet und damit auch einen schnellen Zugriff auf pornografische Inhalte. Was macht das mit jungen Leuten?

Ob vor Generationen oder heute, die angespannte Stimmung im Klassenraum bleibt. Sobald es im Biologieunterricht um Sexualität geht, werden die einen ganz still und andere drehen richtig auf. Das erzählt Johannes Lemper vom Gymnasium Carolinum. Er ist seit mehr als 30 Jahren Biologielehrer.

Lemper sieht in der Sexualaufklärung heute größere Herausforderungen als zu seiner Jugendzeit, denn das Bild vieler Schüler von Sexualität sei verzerrt: "Ich bin sicher, ich bin zu Hause besser aufklärt worden als viele Schüler heute." Demnach würde zwar innerhalb der Familien kaum noch über das Thema gesprochen, dafür verändere aber der unkontrollierte Zugang zum Internet den Umgang der Jugendlichen mit dem Thema.

Studien belegen: Jugendliche gucken schon früh Pornos

Sexualkunde steht an weiterführenden Schulen in den Klassen sechs und neun auf dem Lehrplan. Wenn man da das Thema Pornografie anspreche, werde schon mal vielsagend gegrinst. Vor allem der regelmäßige Umgang der Schüler mit Smartphones verändere den Unterricht, da ist sich Lemper sicher.

Seine Erfahrung deckt sich mit einer Vielzahl von Studien in den vergangenen Jahren, sowohl in Deutschland als auch international. So ergab zuletzt eine Studie der britischen Middlesex Universität, dass Jugendliche schneller an pornografische Inhalte gelangen als je zuvor und diese Inhalte junge Menschen im Umgang mit Sexualität desensibilisieren.

Schüler aus Osnabrück bestätigen das. Über Sexualität werde oft noch hinter vorgehaltener Hand geredet, erzählt Merein (15), Schülerin aus Osnabrück. Moaamad pflichtet ihr bei: "Das Internet ist die erste Quelle", so der 19-Jährige. Kein Wunder also, dass Jugendliche bei dem Überangebot an expliziten Internetseiten dann schnell auf Pornografie stoßen.

Mit Schülern über Klischees reden

Das erlebt auch Antonius Geers von Pro Familia Osnabrück immer wieder. Er ist regelmäßig an Schulen in der Region und spricht mit Jugendlichen über Sexualität. Pornografie werde oft von den Schülern selbst angesprochen, erzählt er. Viele Fragen, die die Jugendlichen stellten, ergäben sich recht offensichtlich aus dem Pornokonsum. Dabei werde oft nach expliziten und in Pornofilmen gängigen Sexualpraktiken gefragt.

Anzeige Anzeige

Problematisch sei dabei neben der Desensibilisierung durch derartige Inhalte auch das Rollenbild, dass diese Filme transportierten. Zwar sei vielen Schülern bewusst, dass der Konsum von Pornografie negative Seiten hat, andere gäben dagegen an, aus den Videos noch etwas lernen zu können.



Problematische Rollenbilder

"Darüber muss man reden", so Geers. Frauen würden in der Pornoindustrie gemeinhin als dem Mann untergeordnet, der Mann als immer willig und bereit dargestellt. Das wecke falsche Erwartungen, sowohl bei Jungen als auch Mädchen. Mädchen und jungen Frauen werde dadurch vermittelt, dass die sexuellen Bedürfnisse des Mannes im Vordergrund stünden.

Auch im Biologieunterricht werde weibliche Lust eher am Rande behandelt, erzählt Biologielehrer Johannes Lemper. Er hält es aber dennoch für wichtig, darüber zu reden. Im Lehrplan für Sexualaufklärung steht der weibliche Orgasmus jedoch nicht explizit. Das Thema werde deshalb oft übersprungen oder an den Rand gedrängt, so Geers von Pro Familia. Das liege auch daran, dass es im Unterricht hauptsächlich um die reine Fortpflanzung ginge, und für die sei der weibliche Orgasmus nun mal nicht zwingend notwendig.

Offener Dialog über Sexualität ist wichtig

"Da herrscht noch ganz viel Scham, auch wenn es zum Beispiel um Masturbation bei Frauen geht", sagt Geers. Aufgrund der Gruppendynamiken unter Teenagern würden oft noch Mädchen als "Schlampe" abgestempelt. Dafür reiche es meist schon, wenn ein Mädchen in einem Jahr zwei oder drei feste Freunde nacheinander habe. Über solche Klischees müsse man reden, um sie aufzubrechen, sagt er.

Auch Johannes Lemper vom Gymnasium Carolinum sagt: "Das ist für Schüler ein Thema, über das ganz viel geredet und bei dem ganz viel übertrieben wird." Der Umgang mit der Thematik sei in den vergangenen Jahren hemmungsloser geworden. Er weise seine Schüler immer auch darauf hin, dass Sexualität nur innerhalb einer Beziehung passieren sollte.

Geers von Pro Familia sieht diesen Ansatz kritisch. Mädchen und junge Frauen sollten demnach eher lernen, dass sie selbst darüber bestimmen, wie sexuell aktiv sie sind. Zwar wünschten sich die meisten vor allem das erste Mal in einer Beziehung, aber man müsse auch für Toleranz gegenüber selbstbestimmter Sexualität werben. Das gelte genauso für Jungen, was gerne mal vergessen werde: "Wir sagen den Jungs ganz klar, dass auch sie 'Nein' sagen dürfen, auch wenn Pornos das anders vormachen."

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen der Schüler auf diese Themen sind laut Geers von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Er erlebe in seinem Berufsalltag sowohl Schüler, die sehr offen über Sexualität sprechen und auch andere nicht für deren sexuelle Erfahrungen verurteilten, als auch Schüler, die noch stark von Vorurteilen belastet seien. Eine klare Tendenz gebe es nicht. Er ist sich aber sicher: "Es gibt noch viel zu tun."