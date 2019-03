Osnabrück. Manuela Mitsotakis platzt beinahe vor Glück: Am Mittwoch hat ihre Enkelin, die todkranke Jaliyah aus Osnabrück, Stammzellen erhalten. „Um 18.24 Uhr hatte Jaliyah ihren zweiten Geburtstag“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Jaliyah leidet an einer schweren und seltenen Blutkrankheit – der plastischen Anämie – und hatte dringend eine Knochenmarktransplantation benötigt. Im Januar war eine Spenderin gefunden worden.

„Jaliyah hat nun ihre Stammzellen bekommen“, sagt die Oma. „Wir sind super glücklich!“ Dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut. Allerdings leide Jaliyah wegen der vor einigen Tagen gestarteten Chemo an Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwäche. Sie habe Schmerzen und esse nicht – ab dem heutigen Donnerstag werde Jaliyah künstlich ernährt.

Besserung bald in Sicht

Am Wochenende werde Jaliyah wohl Fieber bekommen, sagt die Großmutter. „Aber die Ärzte sagen, Jaliyah ist ein super starkes Mädchen.“ In etwa zehn Tagen soll es dem Mädchen insgesamt schon etwas besser gehen. „Jaliyah ist erledigt von allem, aber sie ist glücklich“, sagt ihre Großmutter. Am Mittwoch habe die Familie das kleine Mädchen mit Luftballons vor ihrem Fenster überrascht.

Wie geht es nun weiter? Zwei bis drei Wochen dauere es, bis Jaliyah selbst Zellen bilde, sagt Mitsotakis. Die kommenden sechs Wochen liege sie nun isoliert im Universitätsklinikum Münster (UKM).



Im Januar war für das kleine Mädchen eine Stammzellenspenderin gefunden worden – eine junge Frau aus Frankfurt. „Ab jetzt hat sie Jaliyah eine große Schwester“, sagt Mitsotakis. Und weiter:

„Aber es ist unerträglich zu wissen, dass da jemand Jaliyahs Leben gerettet hat und wir sie nicht kennen lernen dürfen.“

Das ist frühestens in zwei Jahren möglich. Dabei habe auch die Spenderin einiges über sich ergehen lassen müssen. „Auch sie hat eine Tortur hinter sich“, sagt Mitsotakis.



Am Mittwoch schrieb Jaliyah ihrer Retterin einen Brief. Und das Mädchen habe zahlreiche Briefe von Menschen erhalten, die ihr Mut zusprechen.

Am 12. Januar hatten sich in Osnabrück rund 1500 Männer und Frauen bei einer Aktion der DKMS für Jaliyah an der Gesamtschule Schinkel typisieren lassen.

Die Spenderin aus Frankfurt fand das UKM letztlich im Zentralen Knochenmarkspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland (ZKRD).