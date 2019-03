Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 8. bis 10. März 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.





Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 9. bis 10. März 2019:

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 9. März 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Familienflohmarkt in der Heiligenwegschule: Von 10 bis 15 Uhr kommen Groß und Klein beim Flohmarkt in der Heiligenwegschule auf ihre Kosten.

Börse „rund ums Kind" in St. Joseph: Im Pfarrheim St. Joseph werden von 10 bis 12 Uhr gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Kindersitze, Kinderwagen und vieles mehr verkauft.

Kinderflohmarkt im „Alten Wasserwerk": In der Kindertagesstätte „Altes Wasserwerk" findet von 14 bis 17 Uhr ein kunterbunter Kinderflohmarkt statt.



Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 10. März 2019:



Flohmarkt an der Halle Gartlage: Beim Trödelmarkt an der Halle Gartlage kann von 11 bis 17 Uhr gestöbert werden

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine am 8. und 9. März 2019



Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 8. März 2019:

Medienbörse in Rieste: In der Turnhalle der Johannesschule findet von 10 bis 16 Uhr eine Medienbörse statt.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 9. März 2019:



Spielzeugbörse in Neuenkirchen-Vörden: Bei der Kinderkleider- und Spielzeugbörse in der Oberschule gibt es von 9.30 bis 12 Uhr alles fürs Kind.

Kinderkleiderbörse in Alfhausen: Von 9 bis 12 Uhr kann in der Grundschule Kinderkleidung erstanden werden.

Medienbörse in Rieste: In der Turnhalle der Johannesschule geht es um 10 Uhr mit der Medienbörse weiter. Das Ende ist um 16 Uhr.

Tauschbörse in Melle: Von 11 bis 14 Uhr findet im Combi Markt eine Tauschbörse im Rahmen der Aktion „Sticker Stars" der HSG Grönegau Melle statt.

Flohmarkt „rund ums Kind" in Bissendorf: In der AWO-Kindertagesstätte in Natbergen werden von 14 bis 17 Uhr Kinderbekleidung und Spielzeug angeboten.

In der AWO-Kindertagesstätte in Natbergen werden von 14 bis 17 Uhr Kinderbekleidung und Spielzeug angeboten. Familienbasar in Melle: In der Aula der IGS Melle können Eltern und Kinder von 14 bis 16 Uhr beim „Kinderkram - Kinder- und Familienbasar“ nach Schnäppchen Ausschau halten.