Osnabrück. Die Stadt Osnabrück und der "Runde Tisch der Religionen in Osnabrück" ruft zu einer Veranstaltung gegen Antisemitismus auf.

"Es gibt rechte Gruppen, die teilweise bis in die Mitte der Gesellschaft reichen, die den Antisemitismus in Deutschland befördern und versuchen, ihn salonfähig zu machen", heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung "Osnabrück steht auf gegen Antisemitismus. Jüdische Menschen müssten wieder einmal als Projektionsfläche für Ängste, Sorgen und Probleme herhalten. "Dagegen beziehen wir Stellung und möchten unsere Position gegen Rechtsextremismus zum Ausdruck bringen", schreibt der "Runde Tisch der Religionen Osnabrück."

Friedensgang zur Synagoge

"Osnabrück steht auf gegen Antisemitismus" startet am Mittwoch, 13. März, um 17 Uhr am Theatervorplatz. Nach Grußworten und Musik folgt ein Friedensgang zum Mahnmal "Alte Synagoge" und schließlich auch zur neuen Synagoge. Dort gibt es unter anderem eine Aufführung von Schülern der Erich-Maria-Remarque-Realschule und ein Statement von Jens Binner von der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten. Im Anschluss wird zu koscheren Hot- und Sojadogs eingeladen.