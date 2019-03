Osnabrück/Bad Iburg. Der erste Tornister ist für Schüler viel mehr als nur Behälter für Hefte, Bücher und Etui. Doch manche Eltern können Ausgaben von 250 Euro und mehr für einen topmodernen Ranzen nicht schultern. Der Kiwanis-Club Osnabrück/Teutoburger Wald hilft – und spendet 67 Kindern Schultaschen im Gesamtwert von 16.000 Euro.

Wer sein Kind bereits eingeschult hat, weiß: Für Erstklässler ist es ein unvergessliches Erlebnis, mit dem neuen Ranzen auf dem Rücken zur Schule zu gehen. Für viele Eltern bedeutet dieser Moment aber auch eins: hohe Ausgaben.

Seit 2010 unterstützt der in Bad Iburg gegründete Kiwanis-Club Osnabrück/Teutoburger Wald jene Familien, die finanziell nicht so gut dastehen. "Alle Kinder sollen die gleiche Chance bekommen, um von Beginn an Freude an der Schule haben", sagt Schatzmeisterin Andrea Streuter. Aus diesem Grund spendete der Verein jetzt 67 Tornister und Rucksäcke im Gesamtwert von 16.000 Euro.

Das Geld dafür hatten die 21 Clubmitglieder bei verschiedenen Anlässen gesammelt. Dazu gehörte etwa der Kiwanis-Jazzfrühschoppen im Januar, der Weihnachtsmarkt in Georgsmarienhütte oder auch der jährlich im Juni stattfindende Kiwanis-Oldtimertag in Bad Iburg.

43 Tornister, 24 Rucksäcke

Angeschafft wurden diesmal 43 originalverpackte Ranzen in fröhlichen Farben, mit Glitzermotiven oder auch Piratenschiffen. Ausgestattet mit Federmappen sowie wahlweise mit Turnbeuteln oder Schirm und Portemonnaie, gehen sie an verschiedene Kindergärten im Südkreis und in Osnabrück. Außerdem verschenkt der Verein 24 Marken-Schulrucksäcke an künftige Fünftklässler.



28 Kinder aus Dissen dürfen sich übrigens gleich doppelt freuen. Die Initiative "Schulstart – Wir für Dissener Kinder" füllt die vom Kiwanis-Club gespendeten Taschen noch mit Turnschuhen, Sportbekleidung, Büchern, Heften und Mappen.





So viele Taschen wie noch nie

"Vor neun Jahren sind wir mit 20 Taschen gestartet. Jedes Jahr werden es mehr, aktuell haben wir die größte Menge", erklärt Kiwanis-Vizepräsident Kurt Höfelmann. Welche Kinder einen Tornister oder Rucksack erhalten, erfährt der Club dabei nicht.

Kiwanis ist nach eigenen Angaben eine der drei größten Serviceclub-Organisationen der Welt. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1915 zurück, als die Idee in Detroit/Michigan (USA) geboren wurde. Der Name Kiwanis ist indianischen Ursprungs und bedeutet etwa so viel wie "Wir finden Freude daran, aktiv zu werden". Derzeit gibt es rund 15.000 Kiwanis-Clubs mit 600.000 Mitgliedern in über 80 Ländern.