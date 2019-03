Osnabrück. Auf dem Bau arbeiten? Das kommt nur den wenigsten Frauen in den Sinn. Auch Heike Wessels aus Osnabrück ist nur durch Zufall an einen Bauberuf gekommen. Die Umweltakustikerin wirbt dafür, dass mehr junge Frauen diesen Weg einschlagen. Am Weltfrauentag ist sie im Livestream auf Youtube zu sehen.

Heike Wessels hat gemeinsam mit anderen Expertinnen aus verschiedenen Teilen Deutschlands die Facebook-Gruppe "Frau liebt Bau" gegründet. Sie alle sind selbstständig und haben Familie. Ihre Botschaft lautet, dass beides auch auf dem Bau miteinander vereinbar ist. Das wollen sie am Freitag auf ihrem Youtube-Kanal vermitteln. Ab 10 Uhr stehen sie im Livechat für Fragen zur Verfügung.

Ist das Klima auf Baustellen nicht zu rau für weibliche Fachkräfte? Es gebe vielfach Vorurteile, meint die 37-jährige Heike Wessels. Als studierte Geografin und Umweltakustikerin wurde sie schon mal für die Praktikantin gehalten, als sie Lärmmessungen auf einer Baustelle koordinierte.

"Ich mache das seit zehn Jahren", sagt die Osnabrückerin. Zuerst war sie in einem Ingenieurbüro angestellt, 2018 machte sie sich selbstständig. Und das lag vor allem an ihrem Chef. Der fand es nicht so selbstverständlich, dass auch eine Mutter von zwei Söhnen ihren Job machen will. Fünfeinhalb und vier Jahre alt sind die Junges inzwischen. Gelegentlich knirschte es, wenn mal einer der beiden krank war und Termine umgestoßen werden mussten.

Dass Heike Wessels im Homeoffice arbeiten durfte, galt schon als Privileg. Aber als Mutter von kleinen Kindern wurde sie nur als Projektbearbeiterin eingesetzt, nicht als Projektleiterin. Das empfand sie als hochgradig ungerecht, wie sie betont:

"Ich bin nicht weniger engagiert als ein Mann oder eine Frau ohne Kinder"

Mit der Unterstützung ihres Ehemannes gründete die Geografin eine GmbH und wurde ihre eigene Chefin. Ihr Büro hat sie zu Hause eingerichtet, ihre Termine kann sie nach eigenem Ermessen planen und ihre Jungs bringt sie auch mal mit zur Ortsbesichtigung. "Dann turnen die auf der Wiese rum", erzählt sie, und niemand störe sich daran. Nur bei Schallmessungen, da gehe das natürlich nicht.

Bisher ist die Hewes Umweltakustik GmbH ein Ein-Frau-Unternehmen. Aber wenn sie einmal Mitarbeiterinnen einstelle, dann dürften die selbstverständlich von zu Hause aus arbeiten und ihre Kinder mit zu Terminen nehmen, verspricht Heike Wessels. Engstirniges Denken passe nicht mehr in den Arbeitsalltag.

Dass sie überhaupt zu einem Bauberuf gekommen ist, war offensichtlich eine Fügung des Schicksals. In ihrer Diplomarbeit für das Geografiestudium befasste sich Heike Wessels mit dem Lärm der Autobahn A33 – und hatte plötzlich ihr Fachgebiet gefunden. "Mathe und Physik waren nie meine Schwerpunktfächer", erinnert sie sich, "aber jetzt mache ich nichts anderes. Und das mit Leidenschaft!"

So ähnlich ist es auch ihren Mitstreiterinnen von "Frau liebt Bau" ergangen. Sie sind Expertinnen für Photovoltaik, Lichtplanung, Architektur und Bauphysik. Und sie finden, dass es auf dem Bau weiblicher zugehen sollte. Am besten als Selbstständige, lautet ihr Rat an alle Frauen, die sich beruflich orientieren.