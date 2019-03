Am Samstag, 23. März, lädt das K.A.F.F. ab 14 Uhr zu einer Aussaataktion ein, „um es am Hafen weiter aufblühen zu lassen“, teilte der Kulturverein mit. Ausgebracht werde die „Osnabrücker Wildblumenmischung“. Sie besteht aus 41 für die Region typischen Wildblumen- und Grasarten und biete ein breites Nahrungsangebot für Wildbienen und Co. Ziel sei es, für Wildbienen und andere Insekten neue Lebensräume zu schaffen, die gerade im urbanen Bereich immer weniger würden.

Unterstützt durch den Osnabrücker Servicebetrieb und das Osnabrücker Bienen-Bündnis übernimmt das K.A.F.F. die Patenschaft für die neu gestaltete öffentliche Grünfläche und behält ein Auge auf dessen weitere Entwicklung. Das Bienen-Bündnis informiert vor Ort über seine Arbeit, der Kulturverein Petersburg über Neuigkeiten rund ums K.A.F.F.