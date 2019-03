Osnabrück. Auch ein Jahr nach seiner vorläufigen Rettung durch den Umzug ins Landwehrviertel ist das größte Problem des Kleiderlagers ungelöst: Dem ehrenamtlichen Hilfsprojekt fehlt eine feste Bleibe für die Zukunft. Findet sich nicht bald ein Sitz von Dauer, ist es wohl vorbei mit der kostenlosen Versorgung von Bedürftigen.

Die SPD-Ratsfraktion bringt die Suche nach einem geeigneten Quartier für das Osnabrücker Kleiderlager zurück auf die politische Agenda. Im Sozialausschuss stellte sie am Mittwochabend den Antrag, eine Nutzung des ehemaligen Finanzamts Osnabrück-Land an der Hannoverschen Straße zu prüfen.

Drei Umzüge in drei Jahren

"Es ist an der Zeit, dass dieses Osnabrücker Vorzeigeprojekt einen angemessenen Standort bekommt", forderten SPD-Ratsfraktionschef Frank Henning und Andreas Reinisch-Klaß als sozialpolitischer Sprecher vorab in einer Mitteilung. Denn seit 2016 musste das als Reaktion auf den Flüchtlingszulauf entstandene Kleiderlager bereits dreimal umziehen – vom ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Hellern zunächst in zwei alte Lkw-Waschhallen auf dem Gelände der früheren Quebec Barracks in Atter, von dort in die Melanchthonkirche auf dem Kalkhügel. Und auch die jetzige Bleibe im Landwehrviertel, wo ein ehemaliges Kasernengebäude im Eigentum der Stadtwerke-Tochter Esos als Sammel- und Sortierstelle dient, steht den Ehrenamtlichen längstens bis Ende Mai 2020 zur Verfügung.

Elisabeth Michel, Vorsitzende des federführenden Bürgervereins Nord-West, klagt:

"Einen weiteren provisorischen Umzug können wir uns nicht mehr leisten. Jedes Mal verlieren wir durch den Umzug in einen anderen Stadtteil zahlreiche Ehrenamtliche."





Armut im Verborgenen

Im Landwehrviertel sei das Kleiderlager kaum zu finden, zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht zu erreichen. Schon deshalb werde mit Hochdruck nach einer festen Bleibe gesucht. Doch die Zeit drängt. Michel: "Sollte sich bis zum Herbst 2019 keine dauerhafte Lösung abzeichnen, stehen wir vor der Situation, das Hilfsprojekt zu beenden, das Kleiderlager aufzulösen und Kleiderkammern und Ausgabestellen zu schließen. Niemand von uns möchte das, weil wir die Notwendigkeit dieses Projektes täglich erfahren." In Osnabrück habe sich eine "Armut im Verborgenen" ausgebreitet, erklärt Michel. "Wir wollen etwas für die Schwächsten tun und ihnen damit die Möglichkeit geben, ihre Würde zu bewahren."

Kleidung, Hausrat, Spielzeug

Um das Kleiderlager herum ist nach Angaben der Sprecherin ein großes Netzwerk entstanden. Kleidung – mittlerweile auch Hausrat, Koffer, Taschen, Spielzeug und Kuscheltiere für Kinder – werde nicht nur an Flüchtlinge abgegeben, sondern kostenlos auch an andere Bedürftige in der Stadt. Auf Anfrage seien beispielsweise die Sozialdienste katholischer Männer und Frauen (SkM/SkF), die Wärmestube und das Frauenhaus in die Versorgungskette eingebunden, außerdem die Bahnhofsmission oder auch Sportvereine.

Zukunftsvision Verschenkmarkt

Künftig soll das Kleiderlager Osnabrück zu einem Verschenkmarkt nach Oldenburger Vorbild ausgebaut werden. "Dafür benötigen wir etwa 400 Quadratmeter Platz", rechnet Michel vor. Die Räume sollten mietfrei zur Verfügung gestellt werden, möglichst ebenerdig sein, eine unkomplizierte Warenannahme erlauben. Weitere Bedingungen seien Heizung, Strom, Wasser, Toiletten und gute Anbindung an den ÖPNV.

Ein "idealer Standort" wäre aus Sicht der Ehrenamtlichen die ehemalige Stadtteilbibliothek an der Atterstraße 95 in Eversburg. Das habe sie auch den Fraktionen mitgeteilt, sagt Michel. Einmal pro Woche richtet dort bereits die Osnabrücker Tafel für zwei Stunden eine Ausgabestelle ein. Ein anderer Teil der Räume wird nach Angaben der Kleiderlager-Sprecherin zurzeit als Aktendepot fürs Sozialamt genutzt.

Aber auch mit dem SPD-Vorschlag Hannoversche Straße könnten sich die Freiwilligen laut Michel anfreunden. "Allerdings müsste es vorher saniert werden."