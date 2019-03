Richtige Entscheidung der Osnabrücker Richter

Osnabrück. Geht das in Ordnung, wenn Gerichtsurteile mit Absprachen unter den Verfahrensbeteiligten ausgehandelt werden? Ja, das geht in Ordnung.

Ein monatelanger Prozess hätte nur wenig zu einer weiteren Erhellung der ohnehin klaren Tatbestände beigetragen. Ein Großteil der Verhandlungszeit wäre dafür verwendet worden, der Strafprozessordnung zum Beispiel mit der Einführung hunderter Einzelbeweise Genüge zu tun.

Das alles bleibt Gericht, Staatsanwaltschaft und Angeklagtem nebst Verteidigern nun erspart. Dass die Prozesskosten durch die Einigung ebenfalls gesenkt werden, dürfte ein willkommener Nebeneffekt sein. Der Angeklagte ist geständig und bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Dass sich das Verfahren so in die Länge gezogen hat, ist nicht ihm anzulasten. Die dünne Personaldecke der Gerichte kann ihm nicht zur Last gelegt werden. Auch in diesem Punkt geht die Einigung vollumfänglich in Ordnung.