Osnabrück. Es war ein bisschen wie bei der Deutschen Bundesbahn: Die Kammer verschob ihre Ankunft im Saal 188 des Landgerichts immer wieder um eine halbe Stunde. Anders als bei der Bahn aber stand am Ende der Verspätungen ein schnelles Ergebnis im Verfahren gegen einen Osnabrücker wegen Inkassobetrugs.

Das Schwurgericht hatte sich noch am Mittwochmorgen vor dem eigentlich geplanten Sitzungsbeginn um 9.30 Uhr intensiv mit dem Fall befasst. Ziel dieser morgendlichen Sitzungen und auch schon etlicher im Vorfeld des Prozesses geführter Gespräche war eine Einigung zwischen Angeklagtem, Staatsanwaltschaft und Gericht. Das scheint der Vorsitzenden Richterin, ihren beiden Beisitzerinnen und den Schöffen gelungen zu sein. Der Angeklagte räumte die ihm zur Last gelegten Taten ein. Im Gegenzug umgeht er damit einen Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt.

Erspart bleibt damit wohl allen Prozessbeteiligten ein ursprünglich auf 17 Verhandlungstage angesetztes Verfahren, indem es um gewerbsmäßigen Betrug geht. Mit insgesamt 15.000 als Serienbriefen abgefassten Mahnschreiben soll der 34 Jahre alte Angeklagte gemeinsam mit einem Rechtsanwalt aus Bramsche von mehr als 1000 Personen 310.000 Euro kassiert haben. Das Geschehen datiert aus dem Sommer 2012. Die Anklage hat also eine lange Geschichte, was am Ende auch bei der Vereinbarung eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Mahnschreiben

Zusammengefasst wurde die Osnabrücker Anklage mit einem ähnlich gelagerten Verfahren, das bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld anhängig war und aus dem Jahr 2017 datierte. Auch hier hatte der Osnabrücker Mahnschreiben verschickt, etwa 3000 Stück an der Zahl. Als Jurist stand ihm ein Bielefelder Anwalt zur Seite. Die prozessrelevante Summe aus den Bielefelder Vorwürfen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Adressen der gemahnten Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und damit der vermeintlichen Forderungen hatte der Angeklagte offensichtlich von einem Unternehmen gekauft. Sowohl die Adressen als auch mitgekaufte sogenannte voice files, also Gesprächsmittschnitte, liegen der Staatsanwaltschaft vor. Bei den 15.000 Osnabrücker Mahnschreiben ging es um Forderungen aus vermeintlich telefonisch geschlossenen Vermittlungen von Gewinnspielen. Im Bielefelder Verfahren standen Abonnementabschlüsse zur Diskussion. Die Fülle der Einzelfälle machte den beiden Staatsanwaltschaften die Beweisführung nicht eben leichter. „Es mögen da auch berechtigte Forderungen dabei gewesen sein“, so der Osnabrücker Vertreter der Anklage. Mehr als 1000 Vernehmungen von Zeugen aus dem gesamten Bundesgebiet wären nötig gewesen, um Klarheit zu bekommen. Direkt nachweisbar war aber, dass der Angeklagte von den im Mahnschreiben geforderten Anwaltsgebühren in Absprache mit dem Bramscher Juristen einen Großteil für sich behalten wollte.

Langes Verfahren

Von dem ursprünglich vereinnahmten Geld konnten auf den Konten des Angeklagten und seines Bramscher Kompagnons noch etwa 60.000 Euro sichergestellt werden. Dieses Geld wird nun eingezogen und an die Geschädigten verteilt – so diese sich denn melden. Denn in einem Massenverfahren wie diesem wird nicht der einzelne mögliche Anspruchsberechtigte angeschrieben. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger ersetzt die persönliche Nachricht. Wer dann Forderungen hat und diese auch belegen kann, bekommt den entsprechenden Betrag ausgezahlt. Das geht so lange, bis das Geld alle ist.

Die Einziehung des auf den Konten sichergestellten Geldes ist ebenso Gegenstand der Einigung zwischen den Prozessbeteiligten, wie die Aussetzung einer zu erwartenden Freiheitsstrafe zur Bewährung. Im Urteil, das aller Voraussicht nach am kommenden Mittwoch, 13. März, gesprochen wird, wird eine Bewährungsstrafe stehen, weil das Gericht den ursprünglich auf einen Zeitraum zwischen drei und dreieinhalb Jahren taxierten Freiheitsentzug auf die Hälfte reduzieren kann. Und hier kommt die erhebliche Zeitspanne zwischen den Taten im Jahr 2012 und dem Prozessbeginn an diesem 6. März 2019 zum tragen. „Rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung“ heißt es im Fachjargon, wenn sich Prozesse, in der Regel bedingt durch die Überlastung der Gerichte, über Gebühr in die Länge ziehen. Verfahren, in denen gegen den Angeklagten zum Beispiel Untersuchungshaft angeordnet ist, müssen vorrangig abgearbeitet werden, was zu Verzögerungen in anderen Verfahren führen kann. Das ist im vorliegenden Fall gegeben, sodass sich am Ende des Tages eine Freiheitsstrafe für den Angeklagten ergeben wird, die zur Bewährung ausgesetzt ist.