Osnabrück. Der Osnabrücker Verein Soroptimist International (SI) spendet 1500 Euro an das "Café Krümel", ein Beratungs- und Betreuungsangebot des Sozialdienstes katholischer Frauen für Schwangere und junge Familien.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hatte das Frühstücks- und Beratungscafé "Café Krümel" vor einigen Jahren – aufbauend auf der Schwangerenberatung – etabliert. Um die laufenden Kosten auch in Zukunft decken zu können, bat es jetzt den Soroptimist Club Osnabrück (SI) um Hilfe, wie SI-Präsidentin Marie-Luise Schnackenburg bei der Übergabe einer 1500-Euro-Spende erklärte.

Die Zuwendung sei dringend nötig gewesen, bedankte sich SkF-Geschäftsführerin Birgit Ottens. Das Angebot sei ein reines Spendenprojekt, für das es keine öffentlichen Zuschüsse gebe.

Der Soroptimist Club ist eine Service-Organisation berufstätiger Frauen, die sich unter anderem für die Rechte und Bildung von Frauen engagiert. Präsidentin Schnackenburg betonte, dass sie das Projekt als einen "Türöffner" sehe. Es nehme Müttern und Schwangeren die Hemmnis, über ihre Ängste und Probleme zu sprechen.

Beratung und Austausch

Jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr findet das "Café Krümel" in Annas Treff in der Johannisstraße 87 statt. Das offene Angebot für Schwangere und Eltern mit Kindern bis drei Jahre sei in seiner Bandbreite sehr außergewöhnlich, betonte Diplom-Sozialpädagogin Maria Lückmann vom Sozialdienst katholischer Frauen.

Beim Frühstück, welches für Erwachsene nur einen Euro kostet, könnten junge Eltern in Kontakt miteinander treten und sich austauschen. So sei auch mal eine eine junge Frau aus Sri Lanka gekommen, deren einziger Kontakt außerhalb der Familie das "Café Krümel" gewesen sei. Während die Eltern – insbesondere Frauen – Beratungsgespräche mit Fachkräften wahrnehmen, werden ihre Kinder professionell betreut.

Die Beratungsthemen seien sehr vielfältig, berichtete Sozialpädagogin Lückmann. Sie beziehen sich auf Fragen zur Schwangerschaft, Partnerschaft und rund um das Leben mit einem Kind. Was bedeutet es beispielsweise, ein Geschwisterkind zu haben? Die Frauen würden dabei sehr offen über ihre Herausforderungen und Probleme sprechen, berichtet Sozialpädagogin Denise Stengel. Oft würden auch zusätzliche Gäste eingeladen, die über Themen der Schwangerschaft und das Leben mit Kind informieren.