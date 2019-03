Osnabrück. In Osnabrück können sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen seit einigen Monaten im neuen Pflegestützpunkt der Stadt kostenlos beraten lassen. Die Nachfage ist hoch. Doch wenn es darum geht, einen Kurzzeitpflegeplatz bekommen, sind auch die Beraterinnen machtlos.

Ende Januar fand die offizielle Eröffnung des Pflegestützpunktes in der Bierstraße 32a statt – und direkt stieg die Zahl der persönlichen Beratungen von 40 im Januar auf 75 im Februar. "Es sind überwiegend die Angehörigen, die sich melden, oft nach einer Verschlechterung des Zustands, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt", sagt Beraterin Katja Vahrenkamp-Nowak, die sich mit Katharina Oelke eine Vollzeitstelle teilt. "Da bricht das bisherige System zusammen."

Versorgung zu Hause

Oft gehe es in ihren Beratungen um die Versorgung der Pflegebedürftigen zu Hause. Kein Wunder: Laut bundesweiter Pflegestatistik werden drei Viertel der Menschen zu Hause gepflegt. In Osnabrück sind nach Angaben der Stadt mehr als 5000 Bürger pflegebedürftig.

Um die Pflegegrad-Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) rankten sich viele Legenden und Mythen, sagt Vahrenkamp-Nowak, etwa dass die Gutachter geschmiert würden oder die Angehörigen irgendetwas nicht sagen dürften. Sie und Katharina Oelke klären dann auf: "Nein, es gibt transparente Regeln und gute Broschüren", so Vahrenkamp-Nowak. "Wir können relativ verlässlich mit den Betroffenen einschätzen, bei welchem Pflegegrad wir landen." Auch bei Widersprüchen gegen die Einstufung des MDK helfen sie weiter.

Ein Problem, auf das sie regelmäßig stoßen, ist der Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen, entlastenden Diensten oder kurzfristig verfügbaren Heimplätzen. "Da sind uns auch die Hände gebunden", sagt Katharina Oelke. Sie gibt zu bedenken:

"An einem Pflegenotstand, den wir einfach haben, kann auch ein Pflegestützpunkt nichts ändern."

Und so können die beiden Beraterinnen nur an die Pflegeheime weiterverweisen und an die Internetseite pflege-os.de. Der Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück, der schon viele Jahre vor dem Pflegestützpunkt der Stadt an den Start gegangen ist, hat diese Seite eingerichtet, auf der die freien Plätze verzeichnet werden, sofern die Einrichtungen sie angeben.

Große Dankbarkeit

Auch wenn Oelke und Vahrenkamp-Nowak in solchen Fällen nicht immer helfen können, würden die meisten Betroffenen erleichtert aus den Beratungen herausgehen, sagen sie. Bislang gab es in der Stadt keine unabhängige Stelle, an die sie sich bei Beratungsbedarf wenden konnten. "So viel unmittelbare Dankbarkeit haben wir lange nicht bekommen", sagt Vahrenkamp-Nowak.

Beide sind gelernte Krankenpflegerinnen. Vahrenkamp-Nowak hat nach der Ausbildung Pflegewissenschaft studiert und mit ihrem Diplom lange Zeit im Qualitätsmanagement in der Altenpflege gearbeitet, bevor sie zum Pflegestützpunkt wechselte. Katharina Oelke hat Gerontologie studiert.

Erreichbar ist Katharina Oelke, zuständig für die Buchstaben A bis K, unter Telefon 0541/3234494 und per E-Mail an oelke@osnabrueck.de. Katja Vahrenkamp-Nowak, Buchstaben L bis Z, ist unter Telefon 0541/3233110 oder per E-Mail an vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de erreichbar. Beide haben ihre Büros in der Bierstraße 32a:

Wer einen persönlichen Termin vereinbaren möchte, muss derzeit mit etwa einer Woche Wartezeit rechnen, sagen sie. Auch Hausbesuche sind möglich.